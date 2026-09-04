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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall - Aktie zeigt Schwäche - 04.09.2026

    Die Rheinmetall Aktie notiert am 04.09.2026 mit -1,57 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall - Aktie zeigt Schwäche - 04.09.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -1,57 % auf 1.053,80. Der Kursrückgang der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,57 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Rheinmetall Verluste von -10,48 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -10,85 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,45 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -31,55 % erlebt.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,85 %
    1 Monat -11,45 %
    3 Monate -10,48 %
    1 Jahr -39,01 %
    Stand: 04.09.2026, 12:08 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kontroverse Kursperspektive der Rheinmetall-Aktie: Einige sehen den Anstieg seit Juli als Bullenfalle und erwarten einen Bruch von 1.000 beziehungsweise 900 Euro sowie einen anhaltenden Abwärtstrend. Andere rechnen eher mit einer mehrmonatigen Spanne von 1.000 bis 1.200 Euro und sehen langfristig weiteres Potenzial. Fundamentale Risiken sind Qualitätsmängel und Verzögerungen bei Rüstungsprojekten; Chancen werden in Großaufträgen und Investitionen gesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,38 Mrd. € wert.

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    In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 04.09.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

    Wiegt die Kritik schwerer als der Erfolg?


    Rheinmetall gerät erneut unter Druck, nachdem Berichte über Lieferschwierigkeiten bei zwei zentralen Rüstungsprogrammen die Runde machen. Der Düsseldorfer Rüstungs- und Technologiekonzern bleibt operativ auf Kurs, trotzdem bleibt die Stimmung angespannt. Charttechnisch nähert sich der Kurs einer psychologisch wichtigen Marke. Bundeswehr moniert, Auftragsbuch wächst Der deutsche Rüstungssektor kämpft seit Wochenbeginn mit kritischen Berichten zur operativen Abwicklung […] The post Rheinmetall-Aktie: Wiegt die Kritik schwerer als der Erfolg? first appeared on sharedeals.de.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Thales notiert im Minus, mit -0,09 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,25 %. Lockheed Martin legt um +0,31 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,42 %.

    Rheinmetall Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -1,53 %
    -10,85 %
    -11,45 %
    -10,48 %
    -39,01 %
    +328,95 %
    +1.215,22 %
    +1.510,93 %
    +45.398,49 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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