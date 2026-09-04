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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Telekom Aktie fällt auf 28,55€ - 04.09.2026

    Die Deutsche Telekom Aktie notiert am 04.09.2026 mit -1,21 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie fällt auf 28,55€ - 04.09.2026
    Foto: Deutsche Telekom

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die Deutsche Telekom Aktie am 04.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Sie fällt um -1,21 % auf 28,55. Es bleibt ungemütlich für Deutsche Telekom: Nach einem Rückgang von -1,26 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,21 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Telekom-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,14 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +2,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,56 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Plus von +3,92 %.

    Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,63 %
    1 Monat +2,56 %
    3 Monate +3,14 %
    1 Jahr -6,96 %
    Stand: 04.09.2026, 12:09 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Telekom-Aktie: Nach einem Anstieg um 3 % wird eher ein Rückgang auf 25–26 Euro als kurzfristig ein Anstieg auf 30 Euro erwartet. Diskutiert werden Elliotts Forderung nach größeren Aktienrückkäufen statt einer Fusion mit T-Mobile US, deren Kursrückgang den Telekom-Kurs belastet. Das Rückkaufprogramm soll erst später das EPS stärken; zudem bestehen Milliardenrisiken aus einem Rechtsstreit.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,85 Mrd. € wert.

    Elliott stellt sich gegen T-Mobile-Fusion: Telekom-Aktie springt an


    Börsenstart Europa - 04.09. - TecDAX stark +0,56 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Deutsche Telekom: Trotz Gerüchten weiter auf der Kippe


    Die vom Telekom-Konzern gehegte Überlegung, die US-Tochter T-Mobile US voll in den Konzern zu integrieren, mögen viele Anleger absolut nicht. Jetzt kamen Gerüchte auf, die andeuten, dass es vielleicht anders kommt. Aber wirklich geholfen hat das der Aktie nicht.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,68 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,47 %. Telefonica legt um +0,08 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +1,93 %.

    Deutsche Telekom Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Telekom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Telekom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Deutsche Telekom

    -1,14 %
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    +2,56 %
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    +46,07 %
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    +97,75 %
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    ISIN:DE0005557508WKN:555750
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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