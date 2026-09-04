Deutsche Telekom Aktie fällt auf 28,55€ - 04.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Sie fällt um -1,21 % auf 28,55€. Es bleibt ungemütlich für Deutsche Telekom: Nach einem Rückgang von -1,26 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -1,21 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Deutsche Telekom-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,14 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +2,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,56 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Telekom bisher ein Plus von +3,92 %.

Deutsche Telekom Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,63 % 1 Monat +2,56 % 3 Monate +3,14 % 1 Jahr -6,96 %

? wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.09.2026, 12:09 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Telekom-Aktie: Nach einem Anstieg um 3 % wird eher ein Rückgang auf 25–26 Euro als kurzfristig ein Anstieg auf 30 Euro erwartet. Diskutiert werden Elliotts Forderung nach größeren Aktienrückkäufen statt einer Fusion mit T-Mobile US, deren Kursrückgang den Telekom-Kurs belastet. Das Rückkaufprogramm soll erst später das EPS stärken; zudem bestehen Milliardenrisiken aus einem Rechtsstreit.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 139,85 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die vom Telekom-Konzern gehegte Überlegung, die US-Tochter T-Mobile US voll in den Konzern zu integrieren, mögen viele Anleger absolut nicht. Jetzt kamen Gerüchte auf, die andeuten, dass es vielleicht anders kommt. Aber wirklich geholfen hat das der Aktie nicht.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,03 %. ORANGE notiert im Minus, mit -0,68 %. AT&T notiert im Minus, mit -0,47 %. Telefonica legt um +0,08 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +1,93 %.

Deutsche Telekom Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Deutsche Telekom Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Deutsche Telekom Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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