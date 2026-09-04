Volkswagen (VW) Vz Aktie steigt - 04.09.2026

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie konnte bisher um +2,02 % auf 80,96€ zulegen. Das sind +1,60 € mehr als am letzten Handelstag. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +7,45 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,02 % hinzu. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -10,67 %.

Auf Wochensicht steht bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie damit ein Gewinn von +9,53 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,44 %. Im Jahr 2026 gab es für Volkswagen (VW) Vz bisher ein Minus von -22,94 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,53 % 1 Monat +7,44 % 3 Monate -10,67 % 1 Jahr -19,87 %

? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.09.2026, 12:09 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine erwartete Kurserholung über 80 Euro bis in den Bereich von 90 Euro, gestützt durch den einstimmigen Kompromiss von Vorstand und Gewerkschaften. Charttechnisch werden positive Signale gesehen. Fundamental bleiben hohe Kosten, Überkapazitäten, geringe Produktattraktivität und die schwache Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Toyota und chinesischen Herstellern zentrale Kritikpunkte. Stellenabbau könnte die Effizienz verbessern; die Dividende gilt als unsicher.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,72 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Volkswagen (VW) Vz?

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,23 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,28 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,57 %. Tesla verliert -1,93 % Stellantis notiert im Plus, mit +1,35 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Volkswagen (VW) Vz Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Volkswagen (VW) Vz Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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