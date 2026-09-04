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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Pfandbriefbank Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 04.09.2026

    Kursbewegung von +4,56 % bei Deutsche Pfandbriefbank am 04.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Deutsche Pfandbriefbank Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 04.09.2026
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.

    Deutsche Pfandbriefbank aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.09.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie. Mit einer Performance von +4,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,4420, mit einem Plus von +4,56 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Anstieg bei Deutsche Pfandbriefbank konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -5,56 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -3,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,01 %. Im Jahr 2026 gab es für Deutsche Pfandbriefbank bisher ein Minus von -21,51 %.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,62 %
    1 Monat -5,01 %
    3 Monate -5,56 %
    1 Jahr -35,65 %
    Stand: 04.09.2026, 12:09 Uhr

    Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 453,99 Mio. € wert.

    Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 04.09.2026 / 08:32 …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Pfandbriefbank

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,73 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -0,46 %. ING Group notiert im Minus, mit -0,74 %. UniCredit verliert -1,83 %

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    Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Pfandbriefbank

    +5,41 %
    -3,62 %
    -5,01 %
    -5,56 %
    -35,65 %
    -54,67 %
    -66,20 %
    -61,99 %
    -71,08 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900
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