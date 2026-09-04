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    Besonders beachtet!

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    HelloFresh - Aktie schießt in die Höhe +4,92 % - 04.09.2026

    Am 04.09.2026 ist die HelloFresh Aktie, bisher, um +4,92 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HelloFresh Aktie.

    Besonders beachtet! - HelloFresh - Aktie schießt in die Höhe +4,92 % - 04.09.2026
    Foto: HelloFresh

    HelloFresh ist ein führender Anbieter von Kochboxen, die Kunden frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause liefern. Das Unternehmen bietet wöchentliche Boxen mit vorportionierten Zutaten und detaillierten Rezepten für einfache und abwechslungsreiche Mahlzeiten. HelloFresh ist einer der größten Anbieter im globalen Kochbox-Markt und hat eine starke Präsenz in Europa, Nordamerika und Australien. Zu den Hauptkonkurrenten zählen Blue Apron, Marley Spoon und Gousto. HelloFresh punktet mit einer breiten Rezeptauswahl, flexiblen Abonnements und einem Fokus auf Nachhaltigkeit durch reduzierte Lebensmittelverschwendung.

    Aktueller Stand der HelloFresh Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 04.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von HelloFresh. Mit einer Performance von +4,92 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die HelloFresh Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,57 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,92 % hinzu. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt HelloFresh trotz des heutigen Kurssprungs mit -35,36 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HelloFresh Aktie damit um -8,07 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,23 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -56,85 % verloren.

    HelloFresh Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,07 %
    1 Monat -25,23 %
    3 Monate -35,36 %
    1 Jahr -66,57 %
    Stand: 04.09.2026, 12:10 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur HelloFresh Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die stark gefallene HelloFresh-Aktie: Einige sehen weiteres Abwärtspotenzial bis etwa 2 Euro oder eine mögliche Übernahme, andere halten sie für attraktiv bewertet. Im Mittelpunkt stehen sinkende Umsätze, Kundenverluste, geringe Nachhaltigkeit von Rabatten und Zweifel am Management sowie am Geschäftsmodell. Gegenstimmen verweisen auf weiterhin hohe Umsätze, verlangsamte Rückgänge und Chancen durch bessere Monetarisierung von Stammkunden; bei Wachstum wären deutlich höhere Kurse möglich.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber HelloFresh eingestellt.

    Zur HelloFresh Diskussion

    Informationen zur HelloFresh Aktie

    Es gibt 173 Mio. HelloFresh Aktien. Damit ist das Unternehmen 484,41 Mio. € wert.

    HelloFresh Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26


    Im August `26 haben 14 Analysten die HelloFresh Aktie eingestuft.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Kroger, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,59 %. Walmart notiert im Plus, mit +0,20 %. Delivery Hero notiert im Minus, mit -0,08 %.

    HelloFresh Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der HelloFresh Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur HelloFresh Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    HelloFresh

    +5,08 %
    -8,07 %
    -25,23 %
    -35,36 %
    -66,57 %
    -91,01 %
    -97,22 %
    -77,18 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140
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