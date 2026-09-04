AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 04.09.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +11,42 % konnte die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,62 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 165,80€. Setzt sich der positive Trend fort?

AT&S produziert High-End-Leiterplatten und IC-Substrate für Industrie, Automotive, Medizintechnik und v. a. die Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Starke Position im High-End-Segment, v. a. durch Werke in China/Indien. Wichtige Wettbewerber: Ibiden, Unimicron, TTM, Samsung Electro-Mechanics. USP: Technologieführerschaft bei HDI-/Substratlösungen, enge Kundenintegration, hohe Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt AT & S Austria Technologie & Systemtechnik trotz des heutigen Kurssprungs mit -0,52 % im Minus.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +13,33 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,97 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +376,49 % gewonnen.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,33 % 1 Monat +4,97 % 3 Monate -0,52 % 1 Jahr +701,69 %

Informationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

Stand: 04.09.2026, 12:10 Uhr

Es gibt 39 Mio. AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,44 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.