Eutelsat Communications Aktie schwach im Handel - 04.09.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Eutelsat Communications Aktie. Mit einer Performance von -2,57 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,87 %, geht es heute bei der Eutelsat Communications Aktie nach unten. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Eutelsat Communications betreibt Kommunikationssatelliten für TV-Übertragung, Breitband- und Datenverbindungen. Kernleistungen: Video-Distribution, Connectivity für Unternehmen, Regierungen und Mobilität (Luft/See). Marktstellung: einer der führenden geostationären Satellitenbetreiber weltweit. Wichtige Konkurrenten: SES, Intelsat, Viasat, Inmarsat. USP: starke GEO-Orbitalpositionen, TV-Reichweite in Europa/MEA, Kombination mit OneWeb-Low-Earth-Orbit-Netz.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Eutelsat Communications damit auf -42,85 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Auf Wochensicht hat die Eutelsat Communications Aktie damit -1,12 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,97 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Eutelsat Communications +9,17 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,12 % 1 Monat -12,97 % 3 Monate -42,85 % 1 Jahr -33,41 %

? wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.09.2026, 12:10 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche technische Erholung von 1,68–1,70 € mit Widerständen bei 1,85–1,88 € und 2,00 €; mittelfristig wird 2,22 € genannt. Unter 1,739 € wäre die Erholung gefährdet. Fundamentale Treiber sind IRIS², starkes OneWeb-LEO-Wachstum, der C-Band-Zahlungseingang, geringere Verschuldung und ein 350-Mio.-€-Verteidigungsauftrag. Berenberg sieht wegen hoher Investitionen und Umsetzungsrisiken nur „Hold“ mit 2 € Kursziel.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,15 Mrd. € wert.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Eutelsat Communications Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Eutelsat Communications Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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