Tesla Aktie heute im Minus (317,50€) - 04.09.2026

Am heutigen Handelstag musste die Tesla Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,93 % im Minus. Die Tesla Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +5,03 % wieder ab und notiert heute bei 317,50€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Tesla Verluste von -12,12 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tesla Aktie damit um +4,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,42 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,99 % verloren.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,97 % 1 Monat +13,42 % 3 Monate -12,12 % 1 Jahr +10,57 %

? wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.09.2026, 12:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas Kursanstieg vor der Cybercab-Präsentation und die Frage, ob dieser durch Substanz oder Ankündigungen getragen wird. Kritiker sehen die Aktie fundamental massiv überbewertet, verweisen auf schwache Kennzahlen, geringere Verkäufe als BYD sowie Qualitäts- und Sicherheitsprobleme. Charttechnisch wird eine mögliche SKS-Formation mit abnehmendem Volumen diskutiert. Zweifel bestehen zudem an der regulatorischen Zulassung und technischen Reife des autonomen Fahrens.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,25 Bil. € wert.

In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 04.09.2026, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.

Tesla wird am Freitag in "begrenzten Gebieten" von Austin, Texas/USA, mit dem Angebot von Cybercab-Fahrten beginnen.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von Tesla

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Toyota notiert im Minus, mit -0,57 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +1,89 %. NIO verliert -0,91 %

Tesla Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Tesla Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Tesla Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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