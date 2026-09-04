ThyssenKrupp Aktie - Kurs legt am 04.09.2026 stark zu

Anleger bei ThyssenKrupp können sich heute freuen: Die Aktie legt um +4,05 % zu und notiert bei 14,915€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +2,32 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 14,915€, mit einem Plus von +4,05 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von ThyssenKrupp einen Gewinn von +22,35 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -3,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,43 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +55,23 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,96 % 1 Monat +16,43 % 3 Monate +22,35 % 1 Jahr +104,09 %

? wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.09.2026, 12:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke TK-Aktienrally bis rund 15 Euro und mögliche Kursziele von 20 bis 35 Euro, teils sogar 50 Euro. Zugleich gilt ein Neueinstieg auf dem erhöhten Niveau als riskanter; diskutiert werden Trading zwischen etwa 13,64 und 15 Euro sowie gehebelte Optionsscheine. Fundamental sorgen eine mögliche Abspaltung oder ein Verkauf der Stahlsparte, ein Jindal-Angebot, bessere Stahlaussichten und ein vorübergehend stillgelegter Hochofen für Gesprächsstoff.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,25 Mrd. € wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in …

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von ThyssenKrupp?

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,76 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +3,15 %. voestalpine notiert im Plus, mit +2,46 %. ArcelorMittal legt um +1,68 % zu

ThyssenKrupp Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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