GoPro Registered (A) Aktie steigt am 04.09.2026 kräftig

Anleger bei GoPro Registered (A) können sich heute freuen: Die Aktie legt um +7,14 % zu und notiert bei 1,2750€. Die GoPro Registered (A) Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -19,32 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 1,2750€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

GoPro ist ein führender Anbieter von Action-Kameras, bekannt für seine HERO-Serie. Mit robusten, wasserdichten und hochauflösenden Geräten dominiert es den Markt. Wichtige Konkurrenten sind DJI und Sony. GoPro hebt sich durch innovative Technologie und starke Markenbindung in der Extremsport-Community ab.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von GoPro Registered (A) über einen Zuwachs von +44,23 % freuen.

Auf Wochensicht steht bei der GoPro Registered (A) Aktie damit ein Gewinn von +137,87 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +98,60 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,60 % gewonnen.

GoPro Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +137,87 % 1 Monat +98,60 % 3 Monate +44,23 % 1 Jahr +3,07 %

Informationen zur GoPro Registered (A) Aktie

Stand: 04.09.2026, 12:11 Uhr

Es gibt 158 Mio. GoPro Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 201,76 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von GoPro Registered (A)

Canon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,12 %. Sony notiert im Minus, mit -0,07 %.

GoPro Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die GoPro Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GoPro Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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