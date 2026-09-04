DroneShield Aktie gut behauptet +3,22 % - 04.09.2026

Die DroneShield Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +3,22 % auf 1,0740€ zulegen. Das sind +0,0335 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Die DroneShield Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -3,57 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 1,0740€. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für DroneShield-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -39,96 % hinnehmen mussten.

Auf Wochensicht steht bei der DroneShield Aktie damit ein Gewinn von +2,07 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von DroneShield -42,57 % verloren.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,07 % 1 Monat -12,46 % 3 Monate -39,96 % 1 Jahr -38,32 %

? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 04.09.2026, 12:11 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die mögliche Bodenbildung der DroneShield-Aktie an der Unterstützung um 1,70 AUD. Der Abwärtstrend und die schwache Marktstimmung lassen weitere Rückgänge möglich erscheinen. Die Leerverkaufsquote bleibt mit 15,36 % hoch, zuletzt aber leicht rückläufig. Verkäufe durch FMR belasten zusätzlich. Diskutiert werden hohe Personalkosten trotz 74 % Umsatzwachstum sowie mögliche Einsparungen als Auslöser einer späteren Kurserholung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 989,52 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Alarm bei DroneShield! Während Drohnen und deren Abwehr die Schlagzeilen beherrschen, gehört die Aktie zu den Enttäuschungen 2026. Im laufenden Jahr hat das Wertpapier fast 50 % an Wert verloren und der Abwärtstrend nimmt kein Ende. Zuletzt wurden …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Leonardo, Lockheed Martin und Co.

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,31 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,42 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,03 % zu

DroneShield Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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