SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 04.09.2026

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SHEIN Global Holdings Limited (B), der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -20,66 % Verlust nach sich zog.

Die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -10,38 % auf 4,1610€. Damit verliert die Aktie -0,4820 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,19 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 4,1610€, mit einem Minus von -10,38 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -20,66 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,66 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SHEIN Global Holdings Limited (B) auf -20,66 %.

SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,66 % 1 Monat -20,66 % 3 Monate -20,66 % 1 Jahr -20,66 %

Informationen zur SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie

Stand: 04.09.2026, 12:11 Uhr

Es gibt 280 Mio. SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Mrd. € wert.

SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-9,78 % -20,66 % -25,22 % ISIN: KYG237451052 WKN: A42HBS Intraday

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