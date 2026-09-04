🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLululemon Athletica AktievorwärtsNachrichten zu Lululemon Athletica

    Besonders beachtet!

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lululemon Athletica Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 04.09.2026

    Kursbewegung von -18,89 % bei Lululemon Athletica am 04.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Lululemon Athletica Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 04.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Lululemon Athletica ist ein Premium-Sportbekleidungsanbieter mit Fokus auf Yoga-, Lauf- und Athleisure-Wear. Kernprodukte sind Leggings, Sport-BHs, Oberteile und Accessoires, ergänzt durch Community-Events. Starke Marke, hohe Margen, Direktvertrieb (eigene Stores, Online). Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Athleta, Under Armour. USP: Qualitätsanspruch, Passform, Community-Branding im Premiumsegment.

    Aktueller Stand der Lululemon Athletica Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 04.09.2026

    Die Lululemon Athletica Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -18,89 % auf 85,00. Damit verliert die Aktie -19,80  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,96 %, geht es heute bei der Lululemon Athletica Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lululemon Athletica!
    Long
    113,89€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 12,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    133,42€
    Basispreis
    3,31
    Ask
    × 7,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lululemon Athletica mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,63 % hinnehmen.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Allein seit letzter Woche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um -14,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lululemon Athletica -52,53 % verloren.

    Lululemon Athletica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -14,43 %
    1 Monat -21,19 %
    3 Monate -21,63 %
    1 Jahr -50,99 %
    Stand: 04.09.2026, 12:12 Uhr

    Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

    Es gibt 108 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,20 Mrd. € wert.

    Den Schock für einen Kauf nutzen?


    Mit einem Crash von -18% schockiert die Lululemon-Aktie am Freitagmorgen die Börse und ist das klare Schlusslicht im S&P 500. Was steckt hinter dem dramatischen Kurseinbruch des amerikanischen Sportmodeherstellers und sollten Anleger ihn für einen Kauf nutzen? Katastrophale Zahlen Es sind katastrophale Zahlen, mit denen Lululemon zum Wochenschluss die Börse verschreckt. Der Umsatz sank im […] The post Lululemon-Aktie -18%: Den Schock für einen Kauf nutzen? first appeared on sharedeals.de.

    Crashprophet Michael Burry stürzt ab: Diese Wette geht nach hinten los!


    Die Anteile des Sportbekleidungshändlers Lululemon fallen nach einem schwachen Geschäftsausblick auf ein frisches Mehrjahrestief. Liegt Michael Burry falsch?

    Weitere Dax-Stabilisierung vor US-Jobbericht


    Der Dax hat sich am Freitag nach einem holprigen Auftakt weiter stabilisiert. Knapp eine Stunde nach dem Handelsstart legte der deutsche Leitindex um 0,24 Prozent auf 26.067 Punkte zu. Damit behauptete er sich über der viel beachteten Marke von …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Lululemon Athletica

    Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. PUMA notiert im Minus, mit -1,23 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -1,01 %. VF legt um +0,97 % zu adidas notiert im Minus, mit -0,57 %.

    Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lululemon Athletica

    -20,42 %
    -15,94 %
    -22,58 %
    -23,01 %
    -51,86 %
    -77,56 %
    -74,72 %
    +1.249,51 %
    ISIN:US5500211090WKN:A0MXBY
    Lululemon Athletica direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Lululemon Athletica Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 04.09.2026 Kursbewegung von -18,89 % bei Lululemon Athletica am 04.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     