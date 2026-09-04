Lululemon Athletica Aktie: Kurs gibt heute deutlich nach - Gründe im Überblick - 04.09.2026

Die Lululemon Athletica Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -18,89 % auf 85,00€. Damit verliert die Aktie -19,80 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,96 %, geht es heute bei der Lululemon Athletica Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Lululemon Athletica ist ein Premium-Sportbekleidungsanbieter mit Fokus auf Yoga-, Lauf- und Athleisure-Wear. Kernprodukte sind Leggings, Sport-BHs, Oberteile und Accessoires, ergänzt durch Community-Events. Starke Marke, hohe Margen, Direktvertrieb (eigene Stores, Online). Wichtige Konkurrenten: Nike, Adidas, Athleta, Under Armour. USP: Qualitätsanspruch, Passform, Community-Branding im Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Lululemon Athletica mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -21,63 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Lululemon Athletica Aktie damit um -14,43 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lululemon Athletica -52,53 % verloren.

Lululemon Athletica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,43 % 1 Monat -21,19 % 3 Monate -21,63 % 1 Jahr -50,99 %

Informationen zur Lululemon Athletica Aktie

Stand: 04.09.2026, 12:12 Uhr

Es gibt 108 Mio. Lululemon Athletica Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,20 Mrd. € wert.

Mit einem Crash von -18% schockiert die Lululemon-Aktie am Freitagmorgen die Börse und ist das klare Schlusslicht im S&P 500. Was steckt hinter dem dramatischen Kurseinbruch des amerikanischen Sportmodeherstellers und sollten Anleger ihn für einen Kauf nutzen? Katastrophale Zahlen Es sind katastrophale Zahlen, mit denen Lululemon zum Wochenschluss die Börse verschreckt. Der Umsatz sank im […] The post Lululemon-Aktie -18%: Den Schock für einen Kauf nutzen? first appeared on sharedeals.de.

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Der Dax hat sich am Freitag nach einem holprigen Auftakt weiter stabilisiert. Knapp eine Stunde nach dem Handelsstart legte der deutsche Leitindex um 0,24 Prozent auf 26.067 Punkte zu. Damit behauptete er sich über der viel beachteten Marke von …

So schlagen sich die Wettbewerber von Lululemon Athletica

Nike (B), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,20 %. PUMA notiert im Minus, mit -1,23 %. Under Armour Registered (A) notiert im Minus, mit -1,01 %. VF legt um +0,97 % zu adidas notiert im Minus, mit -0,57 %.

Lululemon Athletica Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lululemon Athletica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lululemon Athletica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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