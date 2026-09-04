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    Besonders beachtet!

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    FICO (Fair Isaac Corporation) - Aktie zeigt Schwäche - 04.09.2026

    Kursbewegung von -3,38 % bei FICO (Fair Isaac Corporation) am 04.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - FICO (Fair Isaac Corporation) - Aktie zeigt Schwäche - 04.09.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    FICO (Fair Isaac) ist führend bei Kredit-Scoring und Entscheidungssoftware. Kernprodukte: FICO Score, Analytik- und Decision-Management-Plattformen für Banken, Handel, Versicherer. Starke Marktstellung v.a. im US-Kreditgeschäft. Wichtige Konkurrenten: Experian, Equifax, TransUnion, SAS. USP: hohe Marktdurchdringung des FICO Scores, langjährige Datenhistorie, tiefe Integration in Kreditprozesse.

    Kursentwicklung im Detail: So steht die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie am 04.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie. Mit einer Performance von -3,38 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,48 %, geht es heute bei der FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von FICO (Fair Isaac Corporation) mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -5,43 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -33,26 % verloren.

    FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,01 %
    1 Monat +4,19 %
    3 Monate -5,43 %
    1 Jahr -26,38 %
    Stand: 04.09.2026, 12:12 Uhr

    Informationen zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie

    Es gibt 22 Mio. FICO (Fair Isaac Corporation) Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,09 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,23 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,77 %.

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    Ob die FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    FICO (Fair Isaac Corporation)

    -6,49 %
    -9,04 %
    +4,19 %
    -5,43 %
    -26,38 %
    +14,61 %
    +5.117,39 %
    ISIN:US3032501047WKN:873369
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    Markt Bote
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