Adobe Aktie schwach im Handel - 04.09.2026

Bei Adobe geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,81 % nach und notiert bei 238,80€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,76 %, geht es heute bei der Adobe Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Adobe Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +8,07 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,63 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,31 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Adobe -20,49 % verloren.

Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,63 % 1 Monat +8,31 % 3 Monate +8,07 % 1 Jahr -20,05 %

Informationen zur Adobe Aktie

Stand: 04.09.2026, 12:12 Uhr

Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 94,92 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Salesforce und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,81 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,27 %. Microsoft verliert -0,31 % Oracle notiert im Plus, mit +1,77 %.

Adobe Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Adobe Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Adobe Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.