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    IFA öffnet für Publikum - KI und Roboter im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • IFA öffnet mit mehr als 1.900 Ausstellern
    • KI und humanoide Roboter prägen die Messe
    • IFA setzt auf Lifestyle und jüngere Zielgruppen
    IFA öffnet für Publikum - KI und Roboter im Fokus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Elektronikausstellung IFA in Berlin hat für das Publikum geöffnet. Auf der Messe präsentieren dieses Jahr mehr als 1.900 Aussteller ihre Produkte. Die Ausstellung versucht seit einigen Jahren, verstärkt auch jüngere Menschen anzusprechen und setzt dabei vermehrt auf Lifestyle-Angebote, Bereiche für Internetstars und zum Beispiel Wellness- und Beauty-Elektronik. Weitere wichtige Themen sind dieses Jahr die Entwicklungen bei Künstlicher Intelligenz und humanoiden Robotern.

    Das Thema Robotics sei für Deutschland besonders wichtig, sagte Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) vor einem Rundgang über die IFA. Die Verbindung aus Hardware mit Software und Künstlicher Intelligenz sei ein Aspekt, der Deutschland als Industrienation besonders auszeichne.

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    Spülmaschine mit Kamera, Backofen mit Software-Updates

    Berlins Finanzsenator und CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers betonte, dass auf der IFA Trends und Produkte präsentiert würden, "die unseren Alltag von morgen prägen werden". "Technologien, die unser Leben einfacher machen, die Ressourcen sparen und damit auch nachhaltigeres Wirtschaften ermöglichen", so der Politiker.

    Am Eröffnungsrundgang nahmen neben Wildberger und Evers auch Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) und die parlamentarische Staatssekretärin im Forschungsministerium, Silke Launert (CSU), teil. Die Politiker bekamen unter anderem eine Spülmaschine präsentiert, die ihren Inhalt filmt und das passende Programm auswählt.

    Zudem wurde Pizza in einem Ofen gebacken, der sich durch regelmäßige Software-Updates immer weiter verbessern soll. An gleich zwei Ständen konnten sich Wildberger, Evers und Co. von Innovationen im Bereich smarter Brillen überzeugen, auch zwei Roboter wurden ihnen präsentiert sowie ein neuartiger Saugwischer.

    Messe dauert bis Dienstag

    Die IFA dauert bis einschließlich Dienstag. Sie ist täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Veranstalter hoffen, dass wie im Vorjahr rund 220.000 Besucher die Ausstellung besuchen werden./nif/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 280,1 auf Tradegate (04. September 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 567,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 480,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +9,58 %/+46,10 % bedeutet.





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