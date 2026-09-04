BARCLAYS stuft BP auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BP von 650 auf 685 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in den kommenden Monaten eher mit steigenden Gaspreisen, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 6,318EUR auf Tradegate (04. September 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,85
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,85
Kursziel alt: 6,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
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