BARCLAYS stuft ENI auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eni von 28,50 auf 29,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in den kommenden Moanten eher mit steigenden Gaspreisen, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 23,52EUR auf Tradegate (04. September 2026, 12:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,50
Kursziel alt: 28,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: ENI
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29,50
Kursziel alt: 28,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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