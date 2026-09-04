BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Totalenergies von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lydia Rainforth rechnet in den kommenden Moanten eher mit steigenden Gaspreisen, wie sie am Donnerstag schrieb. Die Sorge vor neuen Kapazitäten sei zwar durchaus berechtigt aber verfrüht. Sie kämen erst gegen Ende der Dekade auf den Markt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 20:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 76,99EUR auf Tradegate (04. September 2026, 12:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Lydia Rainforth

Analysiertes Unternehmen: Totalenergies

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 94

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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