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    Analysten bullish

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    Broadcom mit neuem Potenzial – Ist die Google-Angst überzogen?

    Die Broadcom-Aktie könnte laut Macquarie vor einer kräftigen Erholung stehen. Die Analysten stufen den Chipkonzern hoch und sehen deutliches Kurspotenzial.

    Für Sie zusammengefasst
    • Macquarie stuft Broadcom hoch und sieht Erholung
    • Kursziel steigt auf 490 Dollar trotz Google-Sorgen
    • Neue KI-Kunden und Marktanteile bringen Rückenwind
    • Report: KI braucht Strom
    Analysten bullish - Broadcom mit neuem Potenzial – Ist die Google-Angst überzogen?
    Foto: Dall-E

    Broadcom könnte nach den deutlichen Kursverlusten der vergangenen Monate vor einer kräftigen Erholung stehen. Macquarie Equity Research hat die Aktie des Halbleiter- und Infrastruktursoftware-Konzerns von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft.

    Gleichzeitig erhöhte das Analysehaus sein Kursziel von 437 auf 490 US-Dollar.

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    Analyst Arthur Lai begründet seinen Optimismus unter anderem damit, dass die Sorgen über eine stärkere Eigenentwicklung von Chips durch Google ihren Schrecken für Anleger zunehmend verloren hätten. Das entsprechende Risiko sei mittlerweile weitgehend in der Broadcom-Bewertung berücksichtigt.

    Google-Partnerschaft belastete zuletzt die Stimmung

    Broadcom arbeitet bereits seit mehreren Jahren eng mit Google zusammen. Der Chiphersteller ist maßgeblich an der Entwicklung und Bereitstellung kundenspezifischer Tensor Processing Units, kurz TPUs, beteiligt. Diese spezialisierten Prozessoren spielen für Googles KI-Infrastruktur eine wichtige Rolle.

    An der Börse wuchsen zuletzt jedoch Zweifel daran, wie dauerhaft diese lukrative Zusammenarbeit sein wird. Google vereinbart inzwischen auch Kooperationen mit anderen Halbleiterunternehmen wie Marvell Technology und prüft gleichzeitig verstärkt den Einsatz eigener Chips für Anwendungen rund um künstliche Intelligenz.

    Befürchtet wird, dass Broadcom langfristig einen geringeren Anteil am boomenden Geschäft mit KI-Beschleunigern haben könnte, je mehr Entwicklung Google selbst übernimmt oder auf zusätzliche Lieferanten verteilt. Innerhalb der letzten drei Monaten verlor die Broadcom-Aktie über 24 Prozent.

    Gute Quartalszahlen reichen Anlegern zunächst nicht

    Auch starke operative Zahlen konnten die Stimmung kurzfristig nicht drehen. Broadcom übertraf mit seinen Ergebnissen für das dritte Geschäftsquartal die Erwartungen und legte zudem einen positiven Ausblick für das kommende Geschäftsjahr vor.

    Dennoch legte die Aktie nicht zu. Macquarie sieht darin allerdings eine Chance. Für die Analysten hängt die Investmentstory längst nicht ausschließlich von der Beziehung zu Google ab.

    Mehrere Entwicklungen könnten der Aktie nach Einschätzung von Lai neuen Schwung verleihen. Dazu gehören ein besser als erwarteter Investitionszyklus bei KI-Infrastruktur, zusätzliche Kunden für Broadcoms KI-Beschleuniger sowie Marktanteilsgewinne bei kundenspezifischen KI-Chips.

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    Wall Street bleibt bullish

    Macquarie steht mit seiner positiven Einschätzung nicht allein da. Der Konsens an der Wall Street fällt ausgesprochen optimistisch aus. Von 51 Analysehäusern, die Broadcom beobachten, empfehlen laut LSEG-Daten 47 die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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