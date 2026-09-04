JEFFERIES stuft DHL Group auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. In der Seefracht sorgten die Frachtraten unverändert für Gegenwind und der Rückenwind im Luftfrachtgeschäft scheine nun auch zu drehen, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Belastend wirkten auch hohe Treibstoffkosten, hier habe sich allerdings das Expressgeschäft von DHL als widerstandsfähig erwiesen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 05:13 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 54,54EUR auf Tradegate (04. September 2026, 12:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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