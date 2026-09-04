Rheinmetall sichert sich neuen Millionenauftrag in den USA

Die Anleger zeigen sich davon bislang unbeeindruckt: Die Rheinmetall-Aktie verliert auf Xetra 1,74 Prozent und notiert bei 1.051,60 Euro (Stand 12:53 Uhr MESZ).

Rheinmetall hat einen neuen Auftrag aus den USA erhalten. Rheinmetall Canada soll die US-Navy mit Ersatzkomponenten für die mobilen Startgeräte MSU-200NAV beliefern. Der Auftrag des US-Verteidigungsministeriums an die Canadian Commercial Corporation hat einen Wert im einstelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferungen sollen zwischen Ende 2026 und Ende 2028 erfolgen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ersatzteile für kritische Komponenten

Die MSU-200NAV kommen bei der US-Navy zum Einsatz, um Flugzeugtriebwerke am Boden und an Bord von Schiffen zu starten. Rheinmetall liefert Ersatzteile für zwei zentrale Systeme: den Anlasser und die digitale Triebwerkssteuerung FADEC. Der Anlasser setzt den Turbinenbetrieb in Gang, während die FADEC Leistung, Ablauf und Sicherheit der Turbine steuert.

Die mobilen Startgeräte sind auf Zuverlässigkeit und eine langfristige Verfügbarkeit ausgelegt. Ihre turbinenbasierte Konstruktion hat sich laut Rheinmetall bereits unter verschiedenen klimatischen Bedingungen bewährt. Zudem lassen sich die Systeme vergleichsweise einfach bedienen und warten.

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Flexibel für weltweite Einsätze

Ein weiterer Vorteil ist die kompakte Bauweise. Aufgrund ihres geringen Gewichts können die MSU per Lufttransport auch an vorgeschobene Einsatzbasen gebracht werden. Damit ermöglichen sie eine flexible Bodenunterstützung für Luftfahrzeuge.

Rheinmetall Canada entwickelt, modernisiert und wartet die Systeme am Standort Saint-Jean-sur-Richelieu in Quebec. Damit will der Konzern die langfristige Einsatzbereitschaft der mobilen Startgeräte sicherstellen.

Der Auftrag läuft über die Canadian Commercial Corporation. Sie ermöglicht kanadischen Unternehmen, Lösungen aus Kanada an die US-Streitkräfte zu liefern. Für Rheinmetall bedeutet der Deal damit nicht nur einen weiteren Auftrag aus den USA, sondern stärkt zugleich die Position des Konzerns als Anbieter von Technologien für die militärische Bodenunterstützung.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 1.050EUR auf Tradegate (04. September 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.

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