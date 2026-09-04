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    Buy or Goodbye?

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    Volkswagen, Continental, Thyssenkrupp & Airbus – Die Analystenstimmen des Tages

    Volkswagen, Continental, Thyssenkrupp & Airbus: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.

    Für Sie zusammengefasst
    • Volkswagen: Buy bestätigt, Umbau gilt als Erfolg
    • Continental: Kursziel 86 Euro, Ausschüttung geplant
    • Thyssenkrupp: Kursziel 18 Euro, Airbus bleibt Hold
    • Report: KI braucht Strom
    Buy or Goodbye? - Volkswagen, Continental, Thyssenkrupp & Airbus – Die Analystenstimmen des Tages
    Foto: Christian Charisius/dpa

    Deutsche Bank Research stuft Volkswagen auf "Buy"

    Volkswagen

    +2,80 %
    +8,29 %
    +6,48 %
    -10,82 %
    -19,68 %
    -36,13 %
    -72,10 %
    -38,56 %
    +913,37 %
    ISIN:DE0007664005WKN:766400
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    Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe die unter Anlegern sehr verbreitete Ansicht widerlegt, dass ein massiver Konzernumbau nicht durchsetzbar ist, schrieb Tim Rokossa in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er spricht von einem "grundlegenden Durchbruch" mit einem weitaus besseren Ergebnis als befürchtet. Die Skepsis hinsichtlich eines umfassenden Abkommens sei zuletzt äußerst hoch gewesen. Die Probleme würden nun zwar nicht über Nacht gelöst, aber das größte Anliegen werde jetzt angegangen.

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    DZ Bank hebt den fairen Aktienwert für Continental an

    Continental

    +1,52 %
    +4,90 %
    -1,96 %
    +0,85 %
    +27,39 %
    +37,73 %
    -6,48 %
    -45,78 %
    +1.479,64 %
    ISIN:DE0005439004WKN:543900
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    Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Continental von 79 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Transformation zu einem reinen Reifenhersteller sei auf der Zielgeraden, schrieb Michael Punzet am Freitag. Der Verkauf von ContiTech sei zu einem höheren Unternehmenswert als erwartet fixiert worden. Ein Großteil des Mittelzuflusses solle nun an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Dem verbleibenden Kerngeschäft attestierte er im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung der operativen Marge.

     

     

    Deutsche Bank Research hebt das Kursziel für Thyssenkrupp an

    ThyssenKrupp

    +6,00 %
    +2,28 %
    +23,99 %
    +30,30 %
    +117,35 %
    +174,94 %
    +122,98 %
    -11,80 %
    +95,38 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag.

    Jefferies stuft Airbus auf "Hold"

    Airbus

    +2,02 %
    -2,85 %
    -5,18 %
    +16,99 %
    +6,03 %
    +47,04 %
    +70,76 %
    +269,71 %
    +1.006,16 %
    ISIN:NL0000235190WKN:938914
    Airbus direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf
    Airbus

    Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu einem Bericht über einen Vorfall bei der Abnahmeinspektion eines A330-Jets. Sie wies darauf hin, dass dem Bericht zufolge die Auslieferungen des Flugzeugs im Juni und Juli unterbrochen wurden, im August aber mit einem Jet wieder begonnen haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, würde ihre Schätzung um ein Flugzeug übertroffen.

     

    Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

     

     

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