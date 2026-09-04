Volkswagen, Continental, Thyssenkrupp & Airbus – Die Analystenstimmen des Tages

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Der Autobauer habe die unter Anlegern sehr verbreitete Ansicht widerlegt, dass ein massiver Konzernumbau nicht durchsetzbar ist, schrieb Tim Rokossa in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Er spricht von einem "grundlegenden Durchbruch" mit einem weitaus besseren Ergebnis als befürchtet. Die Skepsis hinsichtlich eines umfassenden Abkommens sei zuletzt äußerst hoch gewesen. Die Probleme würden nun zwar nicht über Nacht gelöst, aber das größte Anliegen werde jetzt angegangen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

DZ Bank hebt den fairen Aktienwert für Continental an

+1,52 % +4,90 % -1,96 % +0,85 % +27,39 % +37,73 % -6,48 % -45,78 % +1.479,64 % ISIN:DE0005439004WKN:543900 Intraday

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Max Verkauf Continental direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Continental von 79 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Transformation zu einem reinen Reifenhersteller sei auf der Zielgeraden, schrieb Michael Punzet am Freitag. Der Verkauf von ContiTech sei zu einem höheren Unternehmenswert als erwartet fixiert worden. Ein Großteil des Mittelzuflusses solle nun an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Dem verbleibenden Kerngeschäft attestierte er im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung der operativen Marge.

Deutsche Bank Research hebt das Kursziel für Thyssenkrupp an

+6,00 % +2,28 % +23,99 % +30,30 % +117,35 % +174,94 % +122,98 % -11,80 % +95,38 % ISIN:DE0007500001WKN:750000 Intraday

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Max Verkauf ThyssenKrupp direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag.

Jefferies stuft Airbus auf "Hold"

+2,02 % -2,85 % -5,18 % +16,99 % +6,03 % +47,04 % +70,76 % +269,71 % +1.006,16 % ISIN:NL0000235190WKN:938914 Intraday

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Max Verkauf Airbus direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu einem Bericht über einen Vorfall bei der Abnahmeinspektion eines A330-Jets. Sie wies darauf hin, dass dem Bericht zufolge die Auslieferungen des Flugzeugs im Juni und Juli unterbrochen wurden, im August aber mit einem Jet wieder begonnen haben sollen. Sollte sich dies bestätigen, würde ihre Schätzung um ein Flugzeug übertroffen.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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