🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORITAKE AktievorwärtsNachrichten zu NORITAKE

    Passives Einkommen

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +21,39 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Passives Einkommen - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: Superingo - stock.adobe.com

    Noritake ist ein japanischer Hersteller von technischer Keramik, Schleif- und Schneidmitteln sowie Porzellan für Industrie und Gastronomie. Schwerpunkt sind Präzisionskeramik, Filter, Schleifscheiben und Dentalmaterialien. Starke Position in Nischen der Feinkeramik, v. a. für Automobil- und Elektronikindustrie. Wichtige Wettbewerber: Kyocera, NGK Insulators, CoorsTek. USP: hohe Materialkompetenz, breite Industriekundenbasis, Qualitätsimage aus Porzellantradition.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit NORITAKE nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    NORITAKE gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,28 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +21,39 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,31 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in NORITAKE investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +112,15 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    NORITAKE verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +3,28 % Dividendenrendite bietet NORITAKE ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +21,39 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen NORITAKE für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,28 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,31.
    NORITAKE weist eine Marktkapitalisierung von 1,08 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,28 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. NORITAKE konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +21,39 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    NORITAKE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2026

    Die NORITAKE Aktie ist bisher um -0,77 % auf 19,300 gefallen. Das sind -0,150  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,28 %, eine Investition von etwa 91.464 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2027 120,00 +33,33 % +3,28 %
    2026 90,00 +33,33 % +4,74 %
    2025 67,50 +8,00 % +3,51 %
    2024 62,50 +21,95 % +3,40 %
    2023 51,25 +36,67 % +4,74 %
    2022 37,50 0,00 % +3,10 %

    Warum NORITAKE für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,28 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +21,39 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,31
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 30.488
    3.000 91.464
    6.000 182.927
    12.000 365.854

    NORITAKE

    -0,77 %
    -2,78 %
    -0,26 %
    -11,52 %
    +186,57 %
    +94,92 %
    +3.250,69 %
    ISIN:JP3763000001WKN:863851
    NORITAKE direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    NORITAKE Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,78 %
    1 Monat -0,26 %
    3 Monate -11,52 %
    1 Jahr +186,57 %

    Informationen zur NORITAKE Aktie

    Es gibt 56 Mio. NORITAKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. € wert.

    NORITAKE Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NORITAKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORITAKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Passives Einkommen Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +21,39 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     