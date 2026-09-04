Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

NORITAKE gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,28 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +21,39 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,31 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in NORITAKE investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +112,15 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. NORITAKE verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,28 % Dividendenrendite bietet NORITAKE ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +21,39 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen NORITAKE für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,28 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,31. NORITAKE weist eine Marktkapitalisierung von 1,08 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,28 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Noritake ist ein japanischer Hersteller von technischer Keramik, Schleif- und Schneidmitteln sowie Porzellan für Industrie und Gastronomie. Schwerpunkt sind Präzisionskeramik, Filter, Schleifscheiben und Dentalmaterialien. Starke Position in Nischen der Feinkeramik, v. a. für Automobil- und Elektronikindustrie. Wichtige Wettbewerber: Kyocera, NGK Insulators, CoorsTek. USP: hohe Materialkompetenz, breite Industriekundenbasis, Qualitätsimage aus Porzellantradition.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. NORITAKE konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +21,39 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

NORITAKE Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2026

Die NORITAKE Aktie ist bisher um -0,77 % auf 19,300€ gefallen. Das sind -0,150 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,28 %, eine Investition von etwa 91.464€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 120,00 +33,33 % +3,28 % 2026 90,00 +33,33 % +4,74 % 2025 67,50 +8,00 % +3,51 % 2024 62,50 +21,95 % +3,40 % 2023 51,25 +36,67 % +4,74 % 2022 37,50 0,00 % +3,10 %

Warum NORITAKE für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,28 %

Stetiges Dividendenwachstum: +21,39 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,31

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 30.488 € 3.000 € 91.464 € 6.000 € 182.927 € 12.000 € 365.854 €

NORITAKE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,78 % 1 Monat -0,26 % 3 Monate -11,52 % 1 Jahr +186,57 %

Informationen zur NORITAKE Aktie

Es gibt 56 Mio. NORITAKE Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd. € wert.

NORITAKE Aktie jetzt kaufen?

Ob die NORITAKE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORITAKE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.