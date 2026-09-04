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    Capital One & Nice

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    Golden Cross: Diese Aktien stehen kurz vor dem Ausbruch nach oben

    Zwei Aktien, ein Signal: Die Papiere von Capital One und Nice sind kurz davor ein sogenanntes Golden Cross zu bilden.

    Für Sie zusammengefasst
    • Golden Cross deutet auf einen Aufwärtstrend hin
    • Capital One steht kurz vor dem Golden Cross
    • NICE nähert sich mit starkem KI-Wachstum dem Signal
    • Report: KI braucht Strom
    Capital One & Nice - Golden Cross: Diese Aktien stehen kurz vor dem Ausbruch nach oben
    Foto: Dall-E

    Das Golden Cross ist ein technisches Kaufsignal, bei dem die 50-Tage-Durchschnittslinie die 200-Tage-Linie von unten nach oben durchbricht. Es gilt in der Fundamentalanalyse als Hinweis auf einen möglichen mittelfristigen Aufwärtstrend.

    Capital One

    Capital One Financial ist eine Bank, deren Wachstum stark vom Kreditkartengeschäft geprägt ist. Das macht sie besonders anfällig für das Zinsniveau und den konsumausgaben. geht es der Wirtschaft schlecht, sinken die Konsumausgaben und Kreditkartengeschäfte entsprechend. Da die Diskussion um eine Erhöhung des Leitzinses aber noch im September weiterläuft, ist die Aktie ein heißer Kandidat fürs Depot.

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    Capital One Financial

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    ISIN:US14040H1059WKN:893413Indikator:SMA 50 Tage
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    So steht die Aktie von Capital One unmittelbar vor einem Golden Cross: Der Durchschnitt der 50-Tagelinine liegt bei 216,32 US-Dollar, der 200-Tage-SMA bei 217,37 US-Dollar. In den letzten beiden Handelstagen, Mittwoch und Donnerstag, konnte die Aktie zulegen. Sie trennt nur noch rund 0,48 Prozent von einem Kreuzen der 50-Tagelinie nach oben. Zudem ist der MACD positiv.

    Zumindest mittelfristig dürfte das der Aktie von Capital One Auftrieb geben, gerade vor dem Hintergrund der Diskussion um das Zinsniveau.

    NICE

    Das Kernprodukt ist eine Cloud-Plattform, über die Unternehmen ihren Kundenservice organisieren, wie Callcenter oder KI-Agenten für Kundenanfragen.

    Der zweiter großer Bereich ist Financial Crime & Compliance: Die Bereitstellung von Software für Banken und andere Finanzunternehmen, um Betrug und Geldwäsche zu erkennen und regulatorische Vorgaben einzuhalten.

    NICE

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    ISIN:US6536561086WKN:905394Indikator:SMA 50 Tage
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    Besonders spannend ist aktuell der KI-Hebel: Der Umsatz mit KI lag im zweiten Quartal 2026 bei 362 Millionen Dollar und machte damit 15 prozent des Cloud-Umsatzes aus;  schneller wachsend als das Gesamtgeschäft. 

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    Auch die Aktie von Nice steht vor einem Golden-Cross-Signal: Der Abstand der 50-Tagelinie zur 200-Tagelinie liegt derzeit bei rund 2 Prozent.

    Bei beiden Aktien ist das Signal noch nicht bestätigt, steht aber kurz davor. Wenn es keine deutlichen Rücksetzer geben sollte, sind beide spannende Kandidaten. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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