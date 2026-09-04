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    Lies

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    VW-Stellenabbau etwa zur Hälfte in Deutschland

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 25.000 deutsche Stellen könnten wegfallen
    • Werkschließungen wurden zunächst nicht vereinbart
    • VW soll in Deutschland wettbewerbsfähiger werden
    Lies - VW-Stellenabbau etwa zur Hälfte in Deutschland
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Das neue Sparpaket bei Volkswagen betrifft laut Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies auch etwa 25.000 Stellen in Deutschland. Der vom Autokonzern angepeilte Abbau von rund 50.000 weiteren Stellen sei bislang zwar eine rechnerische Größenordnung, sagte der SPD-Politiker und VW -Aufsichtsrat. "Aber dann wird es ungefähr so sein, dass ungefähr die Hälfte der dann betroffenen Stellen auf Deutschland zufällt."

    Der VW-Vorstand habe sehr eindrucksvoll dargestellt, dass das Unternehmen an der Stelle sehr hohe Kosten habe. "Es wird also darum gehen, die Standorte unserer Unternehmen schlanker, effizienter und schneller zu machen", sagte Lies. Dabei gehe es nicht nur um die Marke VW, sondern ungefähr 170 Gesellschaften im ganzen Konzern.

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    Schließung von vier Werken stand im Raum

    Der Regierungschef betonte zugleich, es seien keine Werkschließungen vereinbart worden. "Vorgestern stand die Schließung der Werke im Raum. Jetzt mit dem Beschluss steht die Chance im Raum, eine Perspektive sowohl in der Automobilproduktion, aber wo es vielleicht dann nicht geht, auch mit anderen Möglichkeiten dort zu schaffen."

    Die Aufgabe sei nun, die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte in Deutschland voranzubringen. Das gelte insbesondere für Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm.

    Lies hob zudem hervor, dass die Marke Volkswagen nicht aus dem Konzern herausgelöst werde. Das sei wichtig, um den Einfluss des Landes Niedersachsen bei VW zu sichern./cwe/DP/stk

    Volkswagen (VW) Vz

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    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,89 % und einem Kurs von 80,86 auf Tradegate (04. September 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -1,74 %/+47,38 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erwarteten VW-Kursrückgang in Richtung 90 Euro, den der Tageschart signalisiert haben soll. Diskutiert werden eine mögliche Kürzung oder Streichung der Dividende, harte Kostensenkungen und die Aufgabe beziehungsweise Umwidmung der Marke SEAT zugunsten von Cupra. Als Belastungen gelten die starke chinesische Konkurrenz, technologische Rückstände, Standortnachteile und der schnelle Wandel zur Elektromobilität. Einige bezweifeln deshalb die langfristige Werthaltigkeit der Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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