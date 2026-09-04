Lies
VW-Stellenabbau etwa zur Hälfte in Deutschland
- Rund 25.000 deutsche Stellen könnten wegfallen
- Werkschließungen wurden zunächst nicht vereinbart
- VW soll in Deutschland wettbewerbsfähiger werden
HANNOVER (dpa-AFX) - Das neue Sparpaket bei Volkswagen betrifft laut Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies auch etwa 25.000 Stellen in Deutschland. Der vom Autokonzern angepeilte Abbau von rund 50.000 weiteren Stellen sei bislang zwar eine rechnerische Größenordnung, sagte der SPD-Politiker und VW -Aufsichtsrat. "Aber dann wird es ungefähr so sein, dass ungefähr die Hälfte der dann betroffenen Stellen auf Deutschland zufällt."
Der VW-Vorstand habe sehr eindrucksvoll dargestellt, dass das Unternehmen an der Stelle sehr hohe Kosten habe. "Es wird also darum gehen, die Standorte unserer Unternehmen schlanker, effizienter und schneller zu machen", sagte Lies. Dabei gehe es nicht nur um die Marke VW, sondern ungefähr 170 Gesellschaften im ganzen Konzern.
Schließung von vier Werken stand im Raum
Der Regierungschef betonte zugleich, es seien keine Werkschließungen vereinbart worden. "Vorgestern stand die Schließung der Werke im Raum. Jetzt mit dem Beschluss steht die Chance im Raum, eine Perspektive sowohl in der Automobilproduktion, aber wo es vielleicht dann nicht geht, auch mit anderen Möglichkeiten dort zu schaffen."
Die Aufgabe sei nun, die Wettbewerbsfähigkeit der Standorte in Deutschland voranzubringen. Das gelte insbesondere für Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm.
Lies hob zudem hervor, dass die Marke Volkswagen nicht aus dem Konzern herausgelöst werde. Das sei wichtig, um den Einfluss des Landes Niedersachsen bei VW zu sichern./cwe/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
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Äpfel mit Birnen... genau da liegt ja das Problem.
Das stimmt so nicht!
Es ist im Prinzip der Vergleich von Äpfel und Birnen.
Grossaktionaere aus dem Nahen Osten zu haben, egal aus welchem Land, habe ich immer als problematisch empfunden. Als Flick seine Daimler-Benz Aktien damals an den Schah des Iran verkaufen wollte, verdonnerte Bundeskanzler Schmidt die Deutsche Bank das Paket zu kaufen. Damals konnten manche Leute noch klar denken. Porsche/Piech und Niedersachsen hatten dieselbe Faehigkeit schon nicht mehr.