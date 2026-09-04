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Equifax Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 04.09.2026
Am heutigen Handelstag muss die Equifax Aktie bisher Verluste von -5,15 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Equifax Aktie.
Equifax ist eine der drei großen US‑Auskunfteien und liefert Kredit- und Verbraucherdaten, Scoring-Modelle, Betrugsprävention und Analytik für Banken, Unternehmen und Behörden. Hauptkonkurrenten sind Experian und TransUnion. Equifax profitiert von umfangreichen Datensätzen, langjährigen Kundenbeziehungen, regulatorischen Eintrittsbarrieren und integrierten Analytik‑Plattformen.
Wie hat sich die Equifax-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?
Bei Equifax geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,15 % nach und notiert bei 154,25€. Die Equifax Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,77 % wieder ab und notiert heute bei 154,25€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Equifax nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,86 %.
Auf Wochensicht hat die Equifax Aktie damit -6,74 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Equifax -13,73 % verloren.
Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.
Equifax Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-6,74 %
|1 Monat
|+7,38 %
|3 Monate
|+10,86 %
|1 Jahr
|-20,28 %
Informationen zur Equifax Aktie
Es gibt 117 Mio. Equifax Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,03 Mrd.EUR € wert.
Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber
Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. S&P Global notiert im Minus, mit -0,03 %.
Equifax Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob die Equifax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equifax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.