Equifax Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 04.09.2026

Bei Equifax geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,15 % nach und notiert bei 154,25€. Die Equifax Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,77 % wieder ab und notiert heute bei 154,25€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Equifax ist eine der drei großen US‑Auskunfteien und liefert Kredit- und Verbraucherdaten, Scoring-Modelle, Betrugsprävention und Analytik für Banken, Unternehmen und Behörden. Hauptkonkurrenten sind Experian und TransUnion. Equifax profitiert von umfangreichen Datensätzen, langjährigen Kundenbeziehungen, regulatorischen Eintrittsbarrieren und integrierten Analytik‑Plattformen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Equifax nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +10,86 %.

Auf Wochensicht hat die Equifax Aktie damit -6,74 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Equifax -13,73 % verloren.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Equifax Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,74 % 1 Monat +7,38 % 3 Monate +10,86 % 1 Jahr -20,28 %

Informationen zur Equifax Aktie

Stand: 04.09.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 117 Mio. Equifax Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,03 Mrd.EUR € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Moody's, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,46 %. S&P Global notiert im Minus, mit -0,03 %.

Equifax Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Equifax Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Equifax Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.