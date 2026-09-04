Miivo AI Inc. erneuert seine SOC-2-Typ-II-Zertifizierung

Vancouver, British Columbia / 4. September 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass nach dem Abschluss einer unabhängigen Prüfung durch Dritte die SOC-2-Typ-II-Zertifizierung des Unternehmens erneuert wurde.

Die erneuerte Zertifizierung bestätigt, dass Miivos Sicherheitsmechanismen während des gesamten Prüfungszeitraums reibungslos funktionierten. Im Rahmen der Bewertung wurden die Systeme, Richtlinien und Verfahren des Unternehmens anhand der geltenden Trust Services Criteria des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) beurteilt.

SOC 2 Typ II bietet eine unabhängige Bestätigung dafür, dass die Sicherheitsmechanismen eines Unternehmens zum Schutz von Kundendaten nicht nur angemessen konzipiert sind, sondern auch über einen definierten Zeitraum reibungslos funktioniert haben. Die Erneuerung der Zertifizierung unterstreicht Miivos anhaltendes Engagement für die Aufrechterhaltung starker Sicherheitsvorkehrungen.

Das Sicherheits-Framework von Miivo unterstützt neben dem Unternehmensportfolio von KI-gestützten Business-Intelligence-, Lead-Generation- und Customer-Insights-Produkten auch die Managed Services des Unternehmens. Da diese Lösungen die Verarbeitung sensibler Finanz-, Betriebs- und Kundendaten beinhalten können, sind starke Datensicherheitskontrollen ein wichtiger Bestandteil der Technologie- und Serviceinfrastruktur des Unternehmens.

Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo, erklärt:

„Die Erneuerung unserer SOC-2-Typ-II-Zertifizierung beweist, dass Miivo in seiner Betriebsführung einer konsequenten Wahrung der Datensicherheit verpflichtet ist. Die Unternehmen sind zunehmend auf unsere Technologie zur Analyse von Finanz-, Betriebs- und Kundendaten angewiesen und brauchen Gewissheit, dass der Umgang mit ihren Daten in verantwortungsvoller Weise erfolgt. Mit dieser unabhängigen Prüfung wird bestätigt, dass die Sicherheitsmechanismen, die unsere Plattform unterstützen, während des gesamten Prüfungszeitraums reibungslos funktioniert haben.“