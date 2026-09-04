🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMiivo AI Incorporation AktievorwärtsNachrichten zu Miivo AI Incorporation
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Miivo AI Inc. erneuert seine SOC-2-Typ-II-Zertifizierung

    Miivo AI Inc. erneuert seine SOC-2-Typ-II-Zertifizierung
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver, British Columbia / 4. September 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass nach dem Abschluss einer unabhängigen Prüfung durch Dritte die SOC-2-Typ-II-Zertifizierung des Unternehmens erneuert wurde.

     

    Die erneuerte Zertifizierung bestätigt, dass Miivos Sicherheitsmechanismen während des gesamten Prüfungszeitraums reibungslos funktionierten. Im Rahmen der Bewertung wurden die Systeme, Richtlinien und Verfahren des Unternehmens anhand der geltenden Trust Services Criteria des American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) beurteilt.

     

    SOC 2 Typ II bietet eine unabhängige Bestätigung dafür, dass die Sicherheitsmechanismen eines Unternehmens zum Schutz von Kundendaten nicht nur angemessen konzipiert sind, sondern auch über einen definierten Zeitraum reibungslos funktioniert haben. Die Erneuerung der Zertifizierung unterstreicht Miivos anhaltendes Engagement für die Aufrechterhaltung starker Sicherheitsvorkehrungen.

     

    Das Sicherheits-Framework von Miivo unterstützt neben dem Unternehmensportfolio von KI-gestützten Business-Intelligence-, Lead-Generation- und Customer-Insights-Produkten auch die Managed Services des Unternehmens. Da diese Lösungen die Verarbeitung sensibler Finanz-, Betriebs- und Kundendaten beinhalten können, sind starke Datensicherheitskontrollen ein wichtiger Bestandteil der Technologie- und Serviceinfrastruktur des Unternehmens.

     

    Alexander Damouni, Chief Executive Officer von Miivo, erklärt:

     

    „Die Erneuerung unserer SOC-2-Typ-II-Zertifizierung beweist, dass Miivo in seiner Betriebsführung einer konsequenten Wahrung der Datensicherheit verpflichtet ist. Die Unternehmen sind zunehmend auf unsere Technologie zur Analyse von Finanz-, Betriebs- und Kundendaten angewiesen und brauchen Gewissheit, dass der Umgang mit ihren Daten in verantwortungsvoller Weise erfolgt. Mit dieser unabhängigen Prüfung wird bestätigt, dass die Sicherheitsmechanismen, die unsere Plattform unterstützen, während des gesamten Prüfungszeitraums reibungslos funktioniert haben.“

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Miivo AI Inc. erneuert seine SOC-2-Typ-II-Zertifizierung MiivoAI_04-09-2026_DEPRcomVancouver, British Columbia / 4. September 2026 / IRW-Press / Miivo AI Inc. (TSXV: MIVO) (OTCQB: MIVOF) (FWB: L7S0) („Miivo“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass nach dem Abschluss einer unabhängigen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     