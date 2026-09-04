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    Viele Zugausfälle nach Öffnung Bahnstrecke Berlin-Hamburg

    Für Sie zusammengefasst
    • Strecke verfehlt zunächst das Pünktlichkeitsziel
    • Im Juni sorgten zahlreiche Zugausfälle für Probleme
    • Im Juli verbesserte sich die Lage deutlich
    Viele Zugausfälle nach Öffnung Bahnstrecke Berlin-Hamburg
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Nach der Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist es in den Wochen danach nicht rund gelaufen. "Die Pünktlichkeit auf der Strecke hat das Zielniveau (...) noch nicht erreicht", heißt es in einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen Bundestagsfraktion. Zuvor hatte die "Tagesschau" darüber berichtet.

    Direkt nach der Wiedereröffnung hatten den Angaben zufolge zwischen dem 14. und 30. Juni dieses Jahres 133 von 1.272 Zügen Verspätungen ab 91 Minuten. Lediglich 105 verspäteten sich weniger als eine Minute. Besonders auffällig sind die Zahlen Ende Juni: 28 von 51 geplanten Zügen fielen am 27. Juni aus, am 28. Juni waren es 19. Nur an vier Tagen fiel im Juni kein Zug aus.

    Hitzetage und Unwetter spielten eine Rolle

    Zwischen dem 1. und 26. Juli verbesserte sich die Situation im Vergleich zur Anfangsphase: Von 1.878 Zügen hatten 86 eine Verspätung ab 91 Minuten. Den höchsten Ausfall gab es am 1. Juli, als von 52 geplanten Zügen im Fernverkehr 16 nicht fuhren. An zehn Tagen fiel kein Zug aus.

    Die Bundesregierung schrieb, nach Auskunft der Deutschen Bahn sei bei komplexen Inbetriebnahmen ein stufenweises Hochfahren der Anlagen gängige Praxis. Trotz sorgfältiger Abnahmen und Prüfungen der technischen Anlagen könnten bestimmte Mängel oder verdeckte Fehler oft erst im Realbetrieb unter verkehrlicher Belastung festgestellt werden. Auch Hitzetage und lokale Unwetter hätten eine Rolle gespielt.

    Strecke wurde von August 2025 bis Juni 2026 saniert

    Die Bahnstrecke Berlin-Hamburg war von August 2025 bis Juni 2026 saniert worden. Der Plan war, die Sanierung bis zum 30. April 2026 abzuschließen und die Vollsperrung aufzuheben. Dass die Sanierung rund eineinhalb Monate verspätet beendet wurde, begründete die Bahn mit dem Frost zu Jahresbeginn. Einen ersten Abschnitt gab die Bahn Mitte Mai wieder frei./let/DP/jha







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