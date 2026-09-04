Bas zu VW-Sparprogramm
Standorte erhalten
- Bas fordert Erhalt von vier VW-Standorten
- Betroffen sind Neckarsulm, Hannover, Emden, Zwickau
- Beschäftigte erwarten Sicherheit ohne Kündigungen
BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des Sparpakets bei VW hat Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) den Autobauer aufgefordert, vier gefährdete Fertigungsstätten in Deutschland zu erhalten. Für zukunftsweisende Investitionen und eine kluge Produktstrategie sehe sie dabei insbesondere das Unternehmen in der Pflicht, sagte Bas zum Abschluss einer Klausur der SPD-Bundestagsfraktion in Berlin.
Sie nannte Neckarsulm, Hannover, Emden und Zwickau, wo man auf Elektromobilität gesetzt habe. "Das sind hochmoderne Standorte und die Beschäftigten haben ein Recht, dass die erhalten bleiben und es auch zu keinen betriebsbedingten Kündigungen kommt", sagte Bas.
Sie könne Zweifel der Beschäftigten verstehen: "Es gab Verträge und vor allen Dingen Zeitpläne, die schon verhandelt waren. Das Unternehmen hat sich daran nicht gehalten und das Vertrauen in das jetzige Konzept ist nicht besonders hoch."/cn/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 81,66 auf Tradegate (04. September 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -3,22 %/+45,17 % bedeutet.
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.es gibt genug Menschen, die nicht mal Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekommen aber 40h Woche haben und in der Nähe des Mindestlohns. Mein Mitleid hält sich irgendwie in Grenzen!
Volkswagen muesste etwa 190.000 Mitarbeiter weniger haben um die gleiche Umsatz/Mitarbeiter Produktivitaet wie Toyota zu haben. Jetzt soll mal bitte keiner mit Fertigungstiefe anfangen, die werden dann outgesourced.
Grossaktionaere aus dem Nahen Osten zu haben, egal aus welchem Land, habe ich immer als problematisch empfunden. Als Flick seine Daimler-Benz Aktien damals an den Schah des Iran verkaufen wollte, verdonnerte Bundeskanzler Schmidt die Deutsche Bank das Paket zu kaufen. Damals konnten manche Leute noch klar denken. Porsche/Piech und Niedersachsen hatten dieselbe Faehigkeit schon nicht mehr.