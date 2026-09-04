Anthropic muss jetzt die Karten aufdecken

Laut The Information bereitet sich Anthropic darauf vor, seinen Börsenprospekt nach dem Labor Day zu veröffentlichen. Für öffentliche Anleger wäre es der erste vollständige Einblick in die Finanzzahlen des KI-Unternehmens.

Anthropic steht vor einem der spannendsten Börsengänge der KI-Branche. Doch bevor Investoren Milliarden in den Entwickler des Chatbots "Claude" investieren, wollen sie vor allem eine Frage beantwortet haben: Wie profitabel ist das KI-Geschäft wirklich?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Investoren erwarten dabei mehr als klassische Kennzahlen. Sie wollen verstehen, wie viel Umsatz Anthropic pro verarbeitetem KI-Token erzielt, welche Kosten für Rechenleistung entstehen und wie gut das Unternehmen seine Kunden langfristig bindet.

Gerade die Margen sind ein zentraler Punkt. Zwar wächst Anthropic rasant und erzielt nach einigen Maßstäben sogar operative Gewinne, doch Anleger fragen sich, ob dieses Tempo angesichts steigender Rechenkosten und des zunehmenden Wettbewerbs durch Open-Source-Modelle dauerhaft möglich ist.

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Auch die Kostenstruktur bleibt ein Rätsel. Investoren wollen wissen, wie viel Anthropic für den Betrieb seiner KI-Modelle ausgibt und welchen Einfluss Partnerschaften mit Unternehmen wie Alphabet-Tochter Google und SpaceX auf die Profitabilität haben.

Parallel bereitet Anthropic die Finanzierung des Börsengangs vor. Laut Bloomberg steht das Unternehmen kurz davor, eine Kreditlinie über 15 Milliarden US-Dollar abzuschließen. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Citigroup sollen eine führende Rolle übernehmen.

Die Dimension des IPO könnte enorm sein. Anthropic will laut Bloomberg bei der Börsennotierung offenbar eine Summe in der Größenordnung des SpaceX-Börsengangs oder sogar darüber aufnehmen.

Was Anthropic nun offenlegt, dürfte zum Maßstab für die gesamte KI-Branche werden. Auch für den erwarteten Börsengang von OpenAI stellt sich bereits die Frage, welche zusätzlichen Kennzahlen Anleger künftig verlangen werden.

Ein großer öffentlicher Investor fasste die Stimmung vieler Marktteilnehmer zusammen: "Denkt nicht zu viel darüber nach. Schaut euch einfach die Umsatzwachstumsrate an. Das ist alles, was ihr wissen müsst."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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