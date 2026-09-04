GOLDMAN SACHS stuft Biontech auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Biontech von 128 auf 127 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Asad Haider schaute am Freitag voraus auf die für den Antikörperspezialisten wichtigsten Ereignisse bis Jahresende. Als nächstes im Fokus stehe die Weltlungenkrebskonferenz (WCLC). Die Mainzer präsentierten hier Daten zu besonders weit erprobten Kombinationen mehrerer neuartiger Wirkstoffe. Solche Novel-Novel-Kombinationen dürften in der Therapie vieler fortgeschrittener Erkrankungen zu einem Paradigmenwechsel führen./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 06:00 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,45 % und einem Kurs von 88,85EUR auf Tradegate (04. September 2026, 13:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Asad Haider

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 127

Kursziel alt: 128

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



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