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    Salzgitter Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 04.09.2026

    Am 04.09.2026 ist die Salzgitter Aktie, bisher, um +7,26 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salzgitter Aktie.

    Besonders beachtet! - Salzgitter Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 04.09.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Salzgitter AG ist ein integrierter Stahl- und Technologiekonzern mit Flach- und Grobblech, Röhren, Handel und Maschinenbau (u.a. KHS-Abfüllanlagen). Fokus auf Stahl für Automobil-, Bau- und Energiewirtschaft. Marktstellung: einer der größten deutschen Stahlhersteller, aber hinter ArcelorMittal, Thyssenkrupp, Voestalpine. Konkurrenz auch SSAB, Tata Steel. USP: starke Röhrensparte, KHS-Anlagentechnik, Wasserstoff-/grüner-Stahl-Strategie SALCOS.

    Salzgitter aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 04.09.2026

    Die Salzgitter Aktie konnte bisher um +7,26 % auf 61,28 zulegen. Das sind +4,15  mehr als am letzten Handelstag. Die Salzgitter Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,74 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +7,26 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Salzgitter in den letzten drei Monaten Verluste von -13,02 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +3,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,11 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salzgitter um +41,01 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,77 % geändert.

    Salzgitter Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,71 %
    1 Monat +16,11 %
    3 Monate -13,02 %
    1 Jahr +173,59 %
    Stand: 04.09.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Salzgitter Aktie

    Es gibt 60 Mio. Salzgitter Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,65 Mrd.EUR € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SALZGITTER AG auf 'Buy'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 63 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Nucor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,75 %. ThyssenKrupp notiert im Plus, mit +5,89 %. voestalpine notiert im Plus, mit +3,03 %. ArcelorMittal legt um +4,27 % zu

    Salzgitter Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Salzgitter Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Salzgitter Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Salzgitter

    +5,51 %
    +3,46 %
    +15,66 %
    -12,77 %
    +173,85 %
    +108,27 %
    +80,50 %
    +102,40 %
    +9.950,00 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200
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