Börsen Update Europa - 04.09. - TecDAX stark +0,84 %

Der MDAX steht bei 32.504,67 PKT und gewinnt bisher +0,77 %. Top-Werte: Salzgitter +7,26 %, SUESS MicroTec +6,12 %, ThyssenKrupp +5,88 % Flop-Werte: flatexDEGIRO -5,31 %, Wacker Chemie -3,79 %, Nemetschek -3,29 %

Der DAX bewegt sich bei 26.106,05 PKT und steigt um +0,24 %. Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +3,65 %, Infineon Technologies +3,21 %, Zalando +2,69 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,45 %, Merck -1,61 %, Fresenius -1,43 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht bei 4.062,75 PKT und gewinnt bisher +0,84 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +6,12 %, SILTRONIC AG +4,36 %, PVA TePla +4,31 %

Flop-Werte: Nemetschek -3,29 %, Carl Zeiss Meditec -2,21 %, Sartorius Vz. -1,51 %

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Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.394,77 PKT und steigt um +0,18 %.

Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +3,65 %, Infineon Technologies +3,21 %, ASML Holding +2,46 %

Flop-Werte: EssilorLuxottica -2,59 %, Rheinmetall -2,45 %, Wolters Kluwer -1,34 %

Der AT 20 steht bei 6.855,14 PKT und gewinnt bisher +0,70 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +13,26 %, voestalpine +3,26 %, DO & CO +2,81 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -1,17 %, OMV -0,69 %

Der CH 20 steht aktuell (13:59:35) bei 14.399,78 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Holcim +1,68 %, CIE Financiere Richemont +1,32 %, Sika +0,89 %

Flop-Werte: Lonza Group -1,73 %, Kuehne + Nagel International -1,40 %

Der SE 30 bewegt sich bei 3.279,78 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,68 %, Sandvik +1,67 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,50 %

Flop-Werte: Getinge (B) -1,16 %, Tele2 (B) -1,11 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.840,00 PKT und gewinnt bisher +0,29 %.

Top-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development +3,52 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,40 %, Jumbo +0,71 %

Flop-Werte: Viohalco -2,56 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,03 %, Coca-Cola HBC -0,75 %