Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin bei 81.219 Dollar: Kurs vor dem Wochenende leicht im Minus - 04.09.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,06 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 81.432,99USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +0,62 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,05 %, Solana SOL/USD änderte sich um +0,12 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um +3,18 %, ETH/USD um +2,52 %, SOL/USD um -1,76 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um +4,22 %.
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