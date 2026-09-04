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    Sport-Aktien im Check

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    Zscaler: Zu wenig | SpaceX: Neue Fantasie? | VW: Umbau abgesegnet

    Die VW-Aktie springt in die Höhe. Grund dafür ist, dass die Umbaupläne ohne großen Widerstand abgesegnet wurden. Alle Beteiligten segneten die Pläne von Cheflenker Oliver Blume ab. Ist der größte Brocken damit weg?

    Für Sie zusammengefasst
    • VW genehmigt Umbaupläne, Aktie springt deutlich an
    • Lululemon senkt erneut Prognose, Sportaktien schwächeln
    • Zscaler fällt trotz guter Zahlen, Thyssenkrupp steigt
    Sport-Aktien im Check - Zscaler: Zu wenig | SpaceX: Neue Fantasie? | VW: Umbau abgesegnet
    Foto: wallstreetONLINE

    Lululemon bricht erneut ein - wie ist es um die Branche bestellt?

    Der amerikanische Sportkonzern hat erneut die Prognose gesenkt. Genau wie nach dem ersten Quartal wurden auch nach dem zweiten Quartal erneut die Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Ein Blick auf die Branche zeigt, dass die Charts von Nike, Adidas & Co. alle nicht besonders gut aussehen. Zeit, gegen den Trend zu handeln?

     

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    Zscaler: Zahlen kommen nicht gut an

    Obwohl der US-Spezialist für Cybersecurity die Erwartungen der Analysten getoppt hat, gibt die Aktie nach. Die Anleger hatten sich wohl ein wenig mehr erwartet. Sind die Gewinnmitnahmen ein Grund zur Sorge oder bieten die Anlegern eine Chance?

    Thyssenkrupp: Deutsche Bank erhöht ihr Kursziel

    Die Aktie des Essener Mischkonzerns gehört heute zu den besten Werten im MDAX. Die Deutsche Bank wird noch optimistischer, was die Entwicklung des Papiers angeht. Sie erhöht ihr Kursziel um 2 Euro und bleibt bei der Einschätzung "Kaufen". Sollten Anleger noch zugreifen?

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    Begrüßung

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    DAX: Leicht im Minus

    Änderungen in der DAX-Familie

    VW: Umbau genehmigt – Aktie springt an

    Thyssenkrupp: Deutsche Bank hebt Kursziel an

    Depot: Robinhood hebt ab

    SpaceX: Neue Fantasie?

    Zuschauerfragen

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Sport-Aktien im Check Zscaler: Zu wenig | SpaceX: Neue Fantasie? | VW: Umbau abgesegnet Die VW-Aktie springt in die Höhe. Grund dafür ist, dass die Umbaupläne ohne großen Widerstand abgesegnet wurden. Alle Beteiligten segneten die Pläne von Cheflenker Oliver Blume ab. Ist der größte Brocken damit weg?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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