Zscaler: Zu wenig | SpaceX: Neue Fantasie? | VW: Umbau abgesegnet

Lululemon bricht erneut ein - wie ist es um die Branche bestellt?

Der amerikanische Sportkonzern hat erneut die Prognose gesenkt. Genau wie nach dem ersten Quartal wurden auch nach dem zweiten Quartal erneut die Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Ein Blick auf die Branche zeigt, dass die Charts von Nike, Adidas & Co. alle nicht besonders gut aussehen. Zeit, gegen den Trend zu handeln?



Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

→ Prämie sichern Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.

Zscaler: Zahlen kommen nicht gut an

Obwohl der US-Spezialist für Cybersecurity die Erwartungen der Analysten getoppt hat, gibt die Aktie nach. Die Anleger hatten sich wohl ein wenig mehr erwartet. Sind die Gewinnmitnahmen ein Grund zur Sorge oder bieten die Anlegern eine Chance?

Thyssenkrupp: Deutsche Bank erhöht ihr Kursziel

Die Aktie des Essener Mischkonzerns gehört heute zu den besten Werten im MDAX. Die Deutsche Bank wird noch optimistischer, was die Entwicklung des Papiers angeht. Sie erhöht ihr Kursziel um 2 Euro und bleibt bei der Einschätzung "Kaufen". Sollten Anleger noch zugreifen?

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Waller dämpft Zinssorgen

Lululemon: Trauerspiel geht weiter

Thema des Tages – Sportaktien im Check

Meine Top 5

Der spekulative Sportaktien-Tipp

UiPath: Gewinnmitnahmen

Zscaler: Gute Zahlen sind zu wenig

Planet Labs: Aktie hebt ab

DAX: Leicht im Minus

Änderungen in der DAX-Familie

VW: Umbau genehmigt – Aktie springt an

Thyssenkrupp: Deutsche Bank hebt Kursziel an

Depot: Robinhood hebt ab

SpaceX: Neue Fantasie?

Zuschauerfragen

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



