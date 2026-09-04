Sport-Aktien im Check
Zscaler: Zu wenig | SpaceX: Neue Fantasie? | VW: Umbau abgesegnet
Die VW-Aktie springt in die Höhe. Grund dafür ist, dass die Umbaupläne ohne großen Widerstand abgesegnet wurden. Alle Beteiligten segneten die Pläne von Cheflenker Oliver Blume ab. Ist der größte Brocken damit weg?
- VW genehmigt Umbaupläne, Aktie springt deutlich an
- Lululemon senkt erneut Prognose, Sportaktien schwächeln
- Zscaler fällt trotz guter Zahlen, Thyssenkrupp steigt
Lululemon bricht erneut ein - wie ist es um die Branche bestellt?
Der amerikanische Sportkonzern hat erneut die Prognose gesenkt. Genau wie nach dem ersten Quartal wurden auch nach dem zweiten Quartal erneut die Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Ein Blick auf die Branche zeigt, dass die Charts von Nike, Adidas & Co. alle nicht besonders gut aussehen. Zeit, gegen den Trend zu handeln?
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Zscaler: Zahlen kommen nicht gut an
Obwohl der US-Spezialist für Cybersecurity die Erwartungen der Analysten getoppt hat, gibt die Aktie nach. Die Anleger hatten sich wohl ein wenig mehr erwartet. Sind die Gewinnmitnahmen ein Grund zur Sorge oder bieten die Anlegern eine Chance?
Thyssenkrupp: Deutsche Bank erhöht ihr Kursziel
Die Aktie des Essener Mischkonzerns gehört heute zu den besten Werten im MDAX. Die Deutsche Bank wird noch optimistischer, was die Entwicklung des Papiers angeht. Sie erhöht ihr Kursziel um 2 Euro und bleibt bei der Einschätzung "Kaufen". Sollten Anleger noch zugreifen?
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Lululemon: Trauerspiel geht weiter
Thema des Tages – Sportaktien im Check
Der spekulative Sportaktien-Tipp
Zscaler: Gute Zahlen sind zu wenig
VW: Umbau genehmigt – Aktie springt an
Thyssenkrupp: Deutsche Bank hebt Kursziel an
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge