BERNSTEIN RESEARCH stuft Engie auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Engie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 29,40 Euro belassen. Bartlomiej Kubicki gab in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die nächsten Frankreich-Wahlen. Er geht davon aus, dass die Volatilität der Aktienkurse französischer Versorger in den kommenden Monaten zunehmen wird. Strukturelle Auswirkungen der Wahlen auf das operative Abschneiden von Engie seien aber unwahrscheinlich./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2026 / 10:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENGIE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 23,89EUR auf Tradegate (04. September 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.





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