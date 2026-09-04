Bundesregierung begrüßt Verständigung bei VW
- Bundesregierung begrüßt VW-Einigung auf Sparkonzept
- Zusammenwirken der Sozialpartner soll Jobs sichern
- VW plant weltweit erneut rund 50.000 Stellen abzubauen
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung begrüßt die Einigung auf ein Sparkonzept beim Autobauer Volkswagen . Dies zeige, dass das Zusammenwirken der Sozialpartner funktioniere, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin. Ansonsten hätten möglicherweise noch viel größere Probleme und Arbeitsplatzverluste im Raum gestanden. Man sei zuversichtlich, dass alle Beteiligten weiter gemeinsam zukunftsfähige Lösungen erarbeiten.
Der Sprecher wies zugleich auf die insgesamt herausfordernde Lage der Autobranche hin. Die Bundesregierung begleite sie, um auszuloten, welche Bedürfnisse die Industrie habe und wie die Politik dabei flankieren könne. "Wir wollen, dass Deutschland ein erfolgreicher Industriestandort bleibt."
Der Aufsichtsrat des VW-Konzerns hatte ein Sparpaket beschlossen, mit dem weltweit erneut rund 50.000 Jobs gestrichen werden sollen. Rund die Hälfte entfällt voraussichtlich auf Deutschland. Die VW-Standorte Emden, Hannover und Zwickau sowie das Werk der Tochter Audi in Neckarsulm stehen auf der Kippe. Ein Aus wurde nicht beschlossen, Perspektiven sollen gesucht werden./sam/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,58 % und einem Kurs von 82,20 auf Tradegate (04. September 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -3,31 %/+45,03 % bedeutet.
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.es gibt genug Menschen, die nicht mal Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekommen aber 40h Woche haben und in der Nähe des Mindestlohns. Mein Mitleid hält sich irgendwie in Grenzen!
Volkswagen muesste etwa 190.000 Mitarbeiter weniger haben um die gleiche Umsatz/Mitarbeiter Produktivitaet wie Toyota zu haben. Jetzt soll mal bitte keiner mit Fertigungstiefe anfangen, die werden dann outgesourced.
Grossaktionaere aus dem Nahen Osten zu haben, egal aus welchem Land, habe ich immer als problematisch empfunden. Als Flick seine Daimler-Benz Aktien damals an den Schah des Iran verkaufen wollte, verdonnerte Bundeskanzler Schmidt die Deutsche Bank das Paket zu kaufen. Damals konnten manche Leute noch klar denken. Porsche/Piech und Niedersachsen hatten dieselbe Faehigkeit schon nicht mehr.