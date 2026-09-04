USA
Beschäftigung steigt deutlich stärker als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- US-Beschäftigung steigt im August um 162.000
- Erwartungen von Volkswirten deutlich übertroffen
- Frühere Monatswerte um 55.000 Stellen revidiert
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im August deutlich stärker als erwartet gestiegen. Außerhalb der Landwirtschaft stieg sie um 162.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 55.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 55.000 Stellen nach oben revidiert./jsl/jkr/stk
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