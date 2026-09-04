Meine wichtigsten Punkte aus den H1-Zahlen & dem Conference Call vom 27. August

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Der Umsatz lag im ersten Halbjahr mit 2,925 Mrd. € noch leicht unter dem Vorjahreswert von 2,959 Mrd. €. Ursache war vor allem der lange und harte Winter, durch den die Leistung im Hochbau um 2,6% zurückging. Im Tiefbau konnte PORR dagegen bereits um 7,2% wachsen.

Die Juli-Zahlen lagen laut Management vollständig im Plan. Der winterbedingte Rückstand im Hochbau soll im weiteren Jahresverlauf mindestens aufgeholt werden, während sich das Wachstum im Tiefbau fortsetzt. Daraus leitet PORR für 2026 weiterhin ein Wachstum bei Leistung und Umsatz von 2–4% ab.

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Der Tiefbau bleibt der wichtigste Wachstumstreiber. Hohe Infrastrukturinvestitionen in Deutschland, Österreich, Polen und weiteren CEE-Ländern sorgen für eine gut gefüllte Projektpipeline.

Gleichzeitig verbessert sich das Umfeld im Hochbau:

➡️ Der Wohnungsbau hat nach Einschätzung von PORR die Talsohle erreicht und soll sich künftig wieder erholen.

➡️ Der Nichtwohnbau befindet sich bereits weiter im Aufschwung.

➡️ Besonders gefragt sind Projekte für Industrie, Gesundheit, Bildung und Logistik.

➡️ Zuletzt verzeichnete PORR auch mehr Aufträge für Bildungsgebäude.

Bei der gemeinsam mit UBM entwickelten Plattform für leistbares Wohnen sieht PORR zahlreiche Projekte in der Pipeline. Erste Vorhaben starten im Raum Wien; bereits im kommenden Jahr soll das Volumen laut Management auf mehr als 100 Mio. € steigen.

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In Deutschland sei die Trendwende inzwischen in allen Bausegmenten deutlich sichtbar. Ab Oktober erwartet PORR einen kräftigen Anstieg der Ausschreibungs- und Vergabeaktivitäten aus dem Infrastrukturpaket.

Das erste konkrete Paket umfasst sechs Projekte mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. €. Zusätzlich sollen interessante Einzelprojekte mit Volumina von jeweils 200–300 Mio. € auf den Markt kommen.

Im Auftragseingang der vergangenen zwölf Monate verzeichnete Deutschland bereits ein Plus von 17%. Das Management erwartet, dass sich diese Dynamik im zweiten Halbjahr weiter beschleunigt.

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Der Auftragsbestand stieg zum Halbjahr um 4,4 % auf 9,839 Mrd. €. In Österreich und der Schweiz lag das Plus bei 21 %, in Deutschland bei 12 %.

Nach dem Bilanzstichtag kamen im Juli und August weitere Aufträge über rund 650 Mio. € hinzu. Unter Einbeziehung dieser Projekte würde der Auftragsbestand bereits zweistellig über dem Vorjahr liegen.

Zu den wichtigsten neuen Aufträgen und Projekten zählen:

➡️ ein dreijähriger Bundeswehr-Rahmenvertrag über 270 Mio. €, entsprechend rund 90 Mio. € pro Jahr

➡️ ein erster Abruf aus diesem Rahmenvertrag, der kurzfristig erwartet wird

➡️ drei neue Hochbauprojekte über zusammen rund 100 Mio. € ➡️ ein kurz vor Abschluss stehendes, margenstarkes Hochbauprojekt über weitere rund 100 Mio. € für einen bekannten deutschen Lebensmitteleinzelhändler

➡️ ein industrielles und sonstiges Hochbauprojektpaket über rund 200 Mio. €

➡️ weitere Hochbauprojekte über etwa 200 Mio. €, die im September oder Oktober erwartet werden

➡️ das X-FAB-Projekt in Erfurt mit einem Volumen von mehr als 100 Mio. €

Gerade das X-FAB-Projekt unterstreicht die Positionierung in anspruchsvollen Industriesegmenten. PORR bezeichnet sich als einen der wenigen europäischen Bauanbieter mit umfassender Reinraumkompetenz.

Auch außerhalb Deutschlands ist die Pipeline umfangreich:

➡️ In Polen laufen Ausschreibungen über insgesamt 4,5 Mrd. €. Bei Projekten im Volumen von 400–500 Mio. € sieht PORR besonders gute Chancen.

➡️ Weitere polnische Infrastrukturprojekte über rund 180 Mio. € befinden sich in der Pipeline.

➡️ In Rumänien ist PORR für ein Straßenbauprojekt über 550 Mio. € erstgereiht; die Unterzeichnung hängt noch von der neuen Regierung ab.

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Das EBIT erhöhte sich trotz des wetterbedingt schwächeren Umsatzes um 15,6 % auf 56,3 Mio. €. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 1,6 % auf 1,9 %, das Ergebnis je Aktie stieg sogar um 34 %.

Positiv hervorzuheben sind das konsequente Kostenmanagement und weitere Effizienzsteigerungen. Der CFO bezeichnete insbesondere die rückläufigen Materialaufwendungen als bemerkenswert.

Ein positiver Einmaleffekt von 6,4 Mio. € aus dem Verkauf von Betriebsimmobilien innerhalb eines Joint Ventures wurde durch eine außerplanmäßige Abschreibung von 7,4 Mio. € im Zusammenhang mit dem erwarteten Verkauf der PWW-Gruppe nahezu vollständig kompensiert.

PORR sieht zwar gewissen Preisdruck im Markt, kann diesen nach eigener Aussage jedoch weitgehend an Subunternehmer weitergeben. Zudem werden Margen durch frühzeitigen Einkauf, Preisgleitklauseln und Absicherungen geschützt. Gas- und Strompreise sind über Rahmenverträge bis 2027/28 fixiert; rund 90 % des Gasbedarfs sind sogar bis 2030 abgesichert.

Für 2026 bestätigt PORR eine EBIT-Marge von 3,2–3,3%. Bis 2030 soll diese weiter auf 3,5–4,0% steigen. In Polen ist das Management trotz des starken Wachstums nicht um die Profitabilität besorgt und erwartet auch dort zum Jahresende eine EBIT-Marge von mehr als 3%.

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Der operative Cashflow lag im ersten Halbjahr bei -258 Mio. €. Hauptursachen waren die durch den langen Winter verzögerte Abrechnung und Cash Conversion sowie der entsprechend stärkere Aufbau des Working Capitals.

Hinzu kamen mehrere strategische Investitionen:

➡️ rund 39 Mio. € für M&A, unter anderem die rhtb Group

➡️ 56,4 Mio. € für eine UBM-Hybridanleihe mit 9 % Verzinsung

➡️ rund 20 Mio. € für eine Tunnelbohrmaschine in Polen

Die Nettoverschuldung erhöhte sich dadurch zum Halbjahr auf 461 Mio. €, davon 227 Mio. € aus langfristigen IFRS-16-Mietverbindlichkeiten. Für das Gesamtjahr erwartet PORR dennoch einen positiven operativen Cashflow und strebt zum Jahresende wieder eine Netto-Cash-Position beziehungsweise Schuldenfreiheit inklusive IFRS 16 an.

Die Eigenkapitalbasis bleibt stabil: Das Eigenkapital stieg gegenüber dem Vorjahr um 11 % auf 946 Mio. €, die Eigenkapitalquote lag unverändert bei 20 %. Gleichzeitig erhöhte sich der Streubesitz um vier Prozentpunkte auf 56,6 %.

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Der Conference Call war insgesamt klar optimistisch. Der leichte Umsatzrückgang im ersten Halbjahr erscheint überwiegend wetterbedingt, während Auftragspipeline, Auftragsbestand und Profitabilität bereits in die richtige Richtung zeigen.

Besonders interessant sind aus meiner Sicht:

? die bevorstehende Beschleunigung der deutschen Infrastrukturvergaben

? die starke Positionierung in Polen und Osteuropa

? der zunehmende Fokus auf margenstarke Industrie-, Reinraum- und Spezialhochbauprojekte ? die trotz rückläufigem Umsatz deutlich verbesserte Profitabilität

? die weiterhin sehr selektive Auftragsannahme

Entscheidend für das zweite Halbjahr wird nun, wie schnell die angekündigten Infrastrukturprojekte tatsächlich vergeben werden und wie stark sich der hohe Auftragsbestand in Umsatz, Ergebnis und Cashflow übersetzen lässt. #PORR #Nebenwerte

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