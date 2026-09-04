?? AT&S sichert sich zusätzliche Flächen in Kulim – wie weit reichen die langfristigen Ausbaupläne?

AT&S Malaysia hat nach dem Abschluss eines Pachtvertrags für „Plot 9“ nun auch zusätzliche langfristige Pachtverträge für „Plot 7“ und „Plot 8“ mit der Kulim Technology Park Corporation unterzeichnet.

Das Unternehmen spricht von einer Stärkung seiner langfristigen Präsenz und zusätzlicher Flexibilität für künftige geschäftliche und operative Anforderungen.

Die neuen Grundstücke sind damit ein weiteres öffentliches Indiz dafür, dass AT&S den Standort Kulim langfristig über das aktuell beschlossene Ausbauprogramm hinaus entwickeln könnte. Sie sind jedoch noch keine Bestätigung für konkrete Werke „Kulim 4“ bis „Kulim 6“.

? Was derzeit beschlossen ist

Nach dem erfolgreichen Hochlauf von Kulim 1 umfasst das aktuelle Investitionsprogramm:

➡️ den weiteren Ausbau von Kulim 1

➡️ den Innenausbau der bereits vorhandenen Gebäudehülle von Kulim 2

➡️ den Bau einer zusätzlichen Produktionsstätte für IC-Substratkerne und Advanced PCBs

➡️ Investitionen von insgesamt rund 1,5 bis 2,0 Mrd. €

➡️ einen schrittweisen Produktionshochlauf bis zum Geschäftsjahr 2028/29

Der Ausbau basiert auf Vereinbarungen mit AMD und einem weiteren führenden Technologieunternehmen. AT&S zufolge werden die Investitionen vollständig durch langfristige Kundenzusagen unterstützt. Einzelne Vereinbarungen stehen allerdings noch unter dem Vorbehalt der finalen Verhandlung und Unterzeichnung.

? Kulim 1 und Kulim 2 sind bereits verplant

Im jüngsten Conference Call erklärte das Management, dass Kulim 1 und Kulim 2 vollständig gebucht seien und AT&S deshalb zusätzliche Kapazitäten für weitere Verträge prüfen müsse.

Die Kundenvereinbarungen enthalten laut AT&S nicht nur Investitionsbeiträge und Kapazitätsreservierungen, sondern teilweise auch:

➡️ Auslastungsgarantien

➡️ Take-or-Pay-Klauseln

➡️ Meilensteinzahlungen

➡️ langfristige Abnahmevereinbarungen

Dadurch soll das wirtschaftliche Risiko des Kapazitätsausbaus reduziert werden.

? Kulim 3 wird konkret vorbereitet – ist aber noch nicht beschlossen

In der Präsentation zum ersten Quartal zeigte AT&S ausdrücklich eine mögliche Fläche für ein drittes Werk in Kulim.

Das Management bestätigte, dass:

➡️ eine Fläche für ein potenzielles Kulim 3 vorhanden ist

➡️ Gespräche mit weiteren Kunden geführt werden

➡️ die grundsätzliche Nachfrage für zusätzliche Kapazitäten vorhanden ist

➡️ ein weiteres Werk gebaut werden könnte, sofern die Kundenfinanzierung und das angestrebte geringe Nettoinvestitionsrisiko sichergestellt werden können

Eine formelle Investitionsentscheidung für Kulim 3 wurde bislang aber nicht getroffen.

AT&S betonte zugleich, zunächst die bereits gestarteten Projekte erfolgreich umsetzen zu wollen. Ein weiterer Ausbau soll nur erfolgen, wenn Finanzierung, Kundenverträge und operative Kapazitäten ausreichend abgesichert sind.

?️ Was bedeuten die zusätzlichen Grundstücke?

Die neu gepachteten Grundstücke 7, 8 und 9 vergrößern den langfristig verfügbaren Flächenbestand von AT&S in Kulim.

Damit könnte das Unternehmen künftig Raum schaffen für:

➡️ weitere Produktionsgebäude

➡️ zusätzliche Versorgungs- und Logistikinfrastruktur

➡️ Parkflächen und Nebenanlagen

➡️ eine spätere Erweiterung der IC-Substrat- und PCB-Kapazitäten

Wichtig ist jedoch: Die Nummern der Grundstücke entsprechen nicht den Nummern möglicher Fabriken. Aus „Plot 7 bis 9“ lässt sich daher nicht ableiten, dass bereits Kulim 4, Kulim 5 und Kulim 6 geplant oder genehmigt wären.

Für solche zusätzlichen Werke gibt es bislang keine veröffentlichten Investitionssummen, Bauzeitpläne, Kundenverträge oder formellen Beschlüsse.

? Wie ist die Entwicklung einzuordnen?

Die öffentlich verfügbaren Informationen sprechen für drei unterschiedliche Planungsstufen:

1️⃣ Kulim 1 und Kulim 2 sind operativ beziehungsweise vertraglich weitgehend konkretisiert.

2️⃣ Kulim 3 ist eine reale strategische Option, für die AT&S bereits Flächen vorbereitet und Kundengespräche führt. Eine endgültige Entscheidung fehlt noch.

3️⃣ Ein Ausbau über Kulim 3 hinaus ist durch die zusätzlichen Grundstücke räumlich plausibler geworden, bleibt derzeit aber langfristige Optionalität und keine bestätigte Investitionsplanung.

Die neuen Pachtverträge zeigen somit, dass AT&S Kulim nicht als abgeschlossenes Zwei-Werke-Projekt betrachtet, sondern als langfristig erweiterbaren Campus.

Ob daraus tatsächlich weitere Werke bis hin zu einem „Kulim 6“ entstehen, wird von zusätzlichen Kundenverträgen, der AI- und Servernachfrage, der Finanzierung sowie dem erfolgreichen Hochlauf der bereits beschlossenen Kapazitäten abhängen.

Die nächsten entscheidenden öffentlichen Meilensteine wären:

➡️ die finale Unterzeichnung der ausstehenden Kundenvereinbarungen

➡️ eine formelle Investitionsentscheidung für Kulim 3

➡️ neue Bau- oder Umweltgenehmigungen

➡️ konkrete Capex-Angaben für weitere Ausbaustufen

➡️ zusätzliche langfristige Kapazitätsreservierungen durch Kunden

Fazit:

Die zusätzlichen Flächen sind ein strategisch relevantes Signal und erhöhen die langfristige Ausbauoption von AT&S in Malaysia. Öffentlich bestätigt sind derzeit jedoch Kulim 1 und Kulim 2. Kulim 3 wird vorbereitet, während Aussagen über Kulim 4 bis Kulim 6 momentan noch spekulativ wären.

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