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    Aktien New York Ausblick

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    Anleger vorsichtig - US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Arbeitsmarkt überrascht mit starkem Stellenaufbau
    • Iran-Krieg belastet Anleger vor langem Wochenende
    • Lululemon fällt, Adobe verliert vorbörslich
    Aktien New York Ausblick - Anleger vorsichtig - US-Arbeitsmarktbericht im Fokus
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Donnerstag zeichnet sich an den US-Aktienmärkten zu Wochenschluss ein von Zurückhaltung geprägter Start in den Handel ab. Im Fokus steht der bereits vor Handelsbeginn veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht. Demnach ist die Beschäftigung in den USA unerwartet deutlich gestiegen. Dies dürfte Sorgen am Markt verstärken, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte.

    Gut 45 Minuten vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,3 Prozent niedriger bei 53.554 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen Nasdaq 100 lag 0,2 Prozent im Plus bei 29.535 Zählern.

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    Markt-Experte Ralf Umlauf von der Helaba bescheinigt den USA einen "soliden Arbeitsmarkt". Im August sei es zu einem ansehnlichen Stellenaufbau gekommen und die Konsensschätzung wurde klar übertroffen, so der Analyst. Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed dürften wieder angeheizt werden.

    Für Zurückhaltung bei den Anlegern dürfte vor dem feiertagsbedingt langen Wochenende in den USA zudem auch der Iran-Krieg sorgen. "In den vergangenen Handelswochen kamen die negativen Impulse aus der geopolitischen Gemengelage oft über die Wochenenden und stellten die Investoren montags vor vollendete Tatsachen", so Marktstratege Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

    Unter den Einzelwerten knickte die Aktie von Lululemon vor der Startglocke um 19 Prozent ein, nachdem der Sportartikelhersteller schwache Quartalszahlen vorgelegt hatte. Zudem wurde die Jahresprognose gesenkt.

    Die Aktie von Adobe verlor 4,4 Prozent. Das Software-Unternehmen bekommt einen neuen Konzernchef.

    Gefragt waren im vorbörslichen Handel auch Technologiewerte. So stiegen Micron , Marvell Technology und Intel um bis zu 1,0 Prozent. Für die Titel des Chipriesen Nvidia ging es zuletzt um 0,9 Prozent nach oben./err/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,64 % und einem Kurs von 236,8 auf Tradegate (04. September 2026, 14:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00US-Dollar. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00US-Dollar und das höchste Kursziel liegt bei 400,00US-Dollar was eine Bandbreite von +50,92 %/+101,23 % bedeutet.





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