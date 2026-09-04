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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie steigt am 04.09.2026 kräftig

    Am 04.09.2026 ist die Moderna Aktie, bisher, um +5,45 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie steigt am 04.09.2026 kräftig
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Moderna Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2026

    Anleger bei Moderna können sich heute freuen: Die Aktie legt um +5,45 % zu und notiert bei 134,10. Damit gelingt der Moderna Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -1,99 % am Vortag folgt heute ein Plus von +5,45 %. Was steckt hinter der heutigen Kursentwicklung?

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    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Moderna einen Gewinn von +204,01 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +11,28 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +165,17 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Moderna einen Anstieg von +403,44 %.

    Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,22 % geändert.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,28 %
    1 Monat +165,17 %
    3 Monate +204,01 %
    1 Jahr +520,70 %
    Stand: 04.09.2026, 15:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg seit den Intismeran-News und eine mögliche Neubewertung. Charttechnisch sehen viele ein bullisches Dreieck beziehungsweise einen Wimpel mit weiterem Aufwärtspotenzial. Fundamental stützen die Grippeimpfstoff-Zulassung, positive Intismeran-Daten, weitere erwartete Studienergebnisse und die zinsfreie Wandelanleihe über 3 Mrd. Dollar. Zudem werden Short-Positionen und eine möglicherweise überzogene Bewertung diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 399 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,41 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. Sanofi notiert im Minus, mit -0,27 %. Novavax notiert im Plus, mit +1,91 %. BioNTech legt um +0,11 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die Moderna Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Moderna Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Moderna Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Moderna

    +4,36 %
    +10,50 %
    +164,97 %
    +199,59 %
    +509,48 %
    +21,95 %
    -63,43 %
    +599,69 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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