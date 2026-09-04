Hannovers OB Onay
VW redet sich selbst schlecht
- Onay fordert klare Perspektiven für VW-Werke
- Vorstand soll klare Zukunft statt Kürzungen schaffen
- Eine Schließung würde Hannover massiv sozial schaden
HANNOVER (dpa-AFX) - Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay sieht den VW-Vorstand in der Pflicht, für klare Zukunftsperspektiven in den deutschen Werken zu sorgen. "Es kann doch nicht wahr sein, dass ein Vorstand eines deutschen Unternehmens den Industriestandort Deutschland derart kampflos aufgibt", sagte der Grünen-Politiker. "Wir brauchen keinen Vorstand, der ständig mantraartig wiederholt, wir müssen kürzen, sparen und Stellen streichen. Dafür brauchen wir ehrlich gesagt keinen hochbezahlten Manager-Vorstand. Wir brauchen Menschen, die eine klare Perspektive entwickeln können."
Rüstung statt Autos? "Das ist eine Scheindebatte"
Von dem Beschluss des VW-Aufsichtsrats für einen verschärften Sparkurs von gestern Abend zeigte sich Onay ebenso frustriert wie von der Kommunikation des Unternehmens. "Man kann auch ein Produkt wirklich schlechtreden, und das macht der Vorstand gerade, indem man immer wieder diese Debatten anheizt", sagte er. "Wir haben die Diskussion jetzt noch mal um einige Monate oder um ein Jahr verlängert. Für den Standort selber ist damit keine Sicherheit entstanden." In Hannover-Stöcken baut VW Nutzfahrzeuge wie den ID.Buzz.
Onay sieht darin auch zukünftig großes Potenzial, weil das Werk mit Nutzfahrzeugen ein Segment bediene, das nicht in direkter Konkurrenz zum chinesischen Markt stehe. "Dort sind die chinesischen Produzenten noch nicht so stark." Dass VW diese Expertise nicht nutze, sei "absolut unverständlich".
Eine mögliche Neuausrichtung des Werks auf die Rüstungsindustrie, wie sie auf das VW-Werk in Osnabrück zukommen könnte, steht dem Oberbürgermeister zufolge in Hannover bislang nicht bevor. "Das ist eine Scheindebatte aktuell. Wir haben überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, welche Unternehmen, welche Produkte das sein sollen", sagte der Grünen-Politiker. "Der Standort Hannover Volkswagen Nutzfahrzeuge ist auf zivile Fahrzeuge ausgelegt."
"Das wäre ein massiver Schaden"
Onay warnte zudem vor den Folgen, falls das Werk in Hannover schließen müsste. "Sollte dieser Standort weiter so runtergeredet werden und auch weiter beschädigt werden, dann hätte das natürlich ein immenses Ausmaß sozialer Art", sagte er. Alleine bei VW in Hannover arbeiteten 12.200 Menschen, hinzu kämen die Zulieferer. "Für den Standort wäre das ein massiver Schaden."/cwe/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,13 % und einem Kurs von 82,64 auf Tradegate (04. September 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.
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Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von -2,20 %/+46,70 % bedeutet.
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.es gibt genug Menschen, die nicht mal Weihnachts- oder Urlaubsgeld bekommen aber 40h Woche haben und in der Nähe des Mindestlohns. Mein Mitleid hält sich irgendwie in Grenzen!
Volkswagen muesste etwa 190.000 Mitarbeiter weniger haben um die gleiche Umsatz/Mitarbeiter Produktivitaet wie Toyota zu haben. Jetzt soll mal bitte keiner mit Fertigungstiefe anfangen, die werden dann outgesourced.
Grossaktionaere aus dem Nahen Osten zu haben, egal aus welchem Land, habe ich immer als problematisch empfunden. Als Flick seine Daimler-Benz Aktien damals an den Schah des Iran verkaufen wollte, verdonnerte Bundeskanzler Schmidt die Deutsche Bank das Paket zu kaufen. Damals konnten manche Leute noch klar denken. Porsche/Piech und Niedersachsen hatten dieselbe Faehigkeit schon nicht mehr.