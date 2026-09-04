Heftiger Rückgang Silber verliert -2,17 %

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 39,88499USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 65,53USD ein Wert von 16.429,2USD geworden – ein Gewinn von +64,29 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Silberrückgang von rund 3 % nach starken US-Arbeitsmarktdaten. Technisch gelten 65/67 USD als wichtige Zone; für einen neuen Aufwärtsschub müsste Silber 68/71 USD zurückerobern und nachhaltig über 70/71 USD steigen. Diskutiert werden Kursziele von 80/81 bis 90 USD zum Jahresende, der Einfluss von Inflation, Zöllen und Konjunktur sowie Solar-Nachfrage, Angebotsdefizit und günstig bewertete Silberproduzenten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Der Silberpreis wird von Zinsen, Dollarkurs und globaler Konjunktur geprägt. Als Industriemetall profitiert es von technologischen Trends, bleibt aber auch klassisches Krisenmetall.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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