Robinhoods Krypto-Turbo: Deutsche Bank bullish!

Auslöser ist die erst in diesem Jahr gestartete Robinhood Chain. Über die Blockchain können Kryptowährungen gekauft und verkauft werden. Robinhood verdient an den Transaktionen im Netzwerk – und diese Gebührenquelle entwickelt sich deutlich schneller als bislang erwartet.

Bei Robinhood zeichnet sich ein neuer Wachstumstreiber ab – und das Tempo überrascht selbst die Deutsche Bank. Analyst Brian Bedell hob das Kursziel für die Aktie von 115 auf 136 US-Dollar an und bestätigte seine Kaufempfehlung. Gemessen am Schlusskurs vom Donnerstag entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 9 Prozent. Zugleich erhöhte Bedell seine Gewinnschätzungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nach Daten von DeFiLlama lagen die täglichen Chain-Erlöse bis Mitte August noch unter einer Größenordnung von rund 200.000 US-Dollar. Dann folgte der Sprung: auf fast 500.000 US-Dollar am 29. August, nahezu 1 Million US-Dollar am 30. August, 1,92 Millionen US-Dollar am 31. August, 3,38 Millionen US-Dollar am 1. September und 4,01 Millionen US-Dollar am 2. September.

Allein in diesen fünf Tagen kamen somit 10,8 Millionen US-Dollar zusammen. Nach Schätzung der Deutschen Bank entfielen davon rund 5,4 Millionen US-Dollar als Gebühren auf Robinhood. Das ist mehr als die bisherige Prognose von 4,6 Millionen US-Dollar für das gesamte dritte Quartal.

Doch Bedell warnt auch: Noch sei kaum absehbar, wie dauerhaft diese Dynamik ist. Die Wall Street bleibt dennoch klar optimistisch. Von 29 Analysten raten 24 zum Kauf. Die Robinhood-Aktie legte in den vergangenen drei Monaten 41 Prozent zu und gewann allein in dieser Woche 20 Prozent, da Händler bei Robinhoods Aktivitäten rund um Prognosemärkte zunehmend bullish wurden.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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