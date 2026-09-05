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    Krypto-Umsatz explodiert

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    Robinhoods Krypto-Turbo: Deutsche Bank bullish!

    Robinhood Chain wächst plötzlich viel schneller als gedacht. Die Deutsche Bank ist bullish. Das neue Kursziel ist beeindruckend.

    Krypto-Umsatz explodiert - Robinhoods Krypto-Turbo: Deutsche Bank bullish!
    Foto: Mark Lennihan/AP/dpa

    Bei Robinhood zeichnet sich ein neuer Wachstumstreiber ab – und das Tempo überrascht selbst die Deutsche Bank. Analyst Brian Bedell hob das Kursziel für die Aktie von 115 auf 136 US-Dollar an und bestätigte seine Kaufempfehlung. Gemessen am Schlusskurs vom Donnerstag entspricht das einem Aufwärtspotenzial von 9 Prozent. Zugleich erhöhte Bedell seine Gewinnschätzungen.

    Auslöser ist die erst in diesem Jahr gestartete Robinhood Chain. Über die Blockchain können Kryptowährungen gekauft und verkauft werden. Robinhood verdient an den Transaktionen im Netzwerk – und diese Gebührenquelle entwickelt sich deutlich schneller als bislang erwartet.

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    Nach Daten von DeFiLlama lagen die täglichen Chain-Erlöse bis Mitte August noch unter einer Größenordnung von rund 200.000 US-Dollar. Dann folgte der Sprung: auf fast 500.000 US-Dollar am 29. August, nahezu 1 Million US-Dollar am 30. August, 1,92 Millionen US-Dollar am 31. August, 3,38 Millionen US-Dollar am 1. September und 4,01 Millionen US-Dollar am 2. September.

    Allein in diesen fünf Tagen kamen somit 10,8 Millionen US-Dollar zusammen. Nach Schätzung der Deutschen Bank entfielen davon rund 5,4 Millionen US-Dollar als Gebühren auf Robinhood. Das ist mehr als die bisherige Prognose von 4,6 Millionen US-Dollar für das gesamte dritte Quartal.

    Doch Bedell warnt auch: Noch sei kaum absehbar, wie dauerhaft diese Dynamik ist. Die Wall Street bleibt dennoch klar optimistisch. Von 29 Analysten raten 24 zum Kauf. Die Robinhood-Aktie legte in den vergangenen drei Monaten 41 Prozent zu und gewann allein in dieser Woche 20 Prozent, da Händler bei Robinhoods Aktivitäten rund um Prognosemärkte zunehmend bullish wurden.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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