Ukraine
Russische Drohne attackiert Geheimdienstzentrale
Für Sie zusammengefasst
- Drohne trifft SBU-Zentrale im Zentrum von Kiew
- Drohne zielte laut Selenskyj auf das SBU-Büro
- Angriff verletzt mindestens fünf Menschen in Kiew
Foto: Siarhei - 356130783
KIEW (dpa-AFX) - Eine russische Drohne hat das Hauptgebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU im Zentrum der Hauptstadt Kiew angegriffen. "Die Drohne zielte direkt auf das Arbeitszimmer des SBU-Leiters in diesem Gebäude", teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Telegram mit. Der Staatschef gab demnach SBU-Chef Olexander Poklad Anweisung, den Russen "spiegelbildlich" auf diesen Schlag zu antworten. Angaben der Stadtverwaltung zufolge gab es bei dem Angriff mindestens fünf Verletzte.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren gegen die russische Invasion./ast/DP/stw
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