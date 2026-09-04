Börsen Start Update
Börsenstart USA - 04.09. - US Tech 100 stark +0,56 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 steht bei 53.488,55 PKT und verliert bisher -0,36 %.
Top-Werte: Caterpillar +3,20 %, NVIDIA +2,76 %, Cisco Systems +1,51 %, 3M +0,43 %, Apple -1,17 %
Flop-Werte: Chevron Corporation -1,78 %, Salesforce -1,57 %, Amgen -1,26 %
Der US Tech 100 steht bei 29.642,01 PKT und gewinnt bisher +0,56 %.
Top-Werte: Astera Labs +14,29 %, KLA Corporation +7,88 %, SanDisk Corporation +7,55 %, Seagate Technology Holdings +6,42 %, Teradyne +6,05 %
Flop-Werte: Autodesk -5,63 %, Adobe -5,17 %, Thomson Reuters -4,71 %, Tesla -4,65 %, Workday (A) -3,72 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.736,60 PKT und fällt um -0,12 %.
Top-Werte: KLA Corporation +7,88 %, SanDisk Corporation +7,55 %, Coherent +6,59 %, Seagate Technology Holdings +6,42 %, Teradyne +6,05 %
Flop-Werte: FICO (Fair Isaac Corporation) -16,41 %, Equifax -8,69 %, Autodesk -5,63 %, PTC -5,45 %, Albemarle -5,42 %
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