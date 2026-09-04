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    EUV-Lithografie-Technologie

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    Top-Manager: China liegt 15 Jahre in der Chipfertigung zurück

    China liegt bei der Entwicklung modernster Anlagen zur Chipfertigung nach Einschätzung eines Top-Managers des Zeiss-Konzerns rund eineinhalb Jahrzehnte zurück.

    Für Sie zusammengefasst
    • China liegt bei EUV-Anlagen rund 15 Jahre zurück
    • Zeiss liefert exklusiv Optiken für ASML-Anlagen
    • USA bremsen Chinas Zugang zu moderner Chiptechnik
    • Report: KI braucht Strom
    EUV-Lithografie-Technologie - Top-Manager: China liegt 15 Jahre in der Chipfertigung zurück
    Foto: Adobe Stock

    ZEISS Semiconductor Manufacturing Technology aus Oberkochen ist ein wichtiger Zulieferer der globalen Halbleiterindustrie.

    Es sei eine "vernünftige Annahme", dass China 15 Jahre benötigen werde, um Anlagen für die EUV-Lithografie (Extreme Ultraviolet) zu entwickeln, sagte Frank Rohmund, der bei Zeiss die Halbleitersparte leitet, im Gespräch gegenüber Bloomberg TV am Mittwoch. Zugleich betonte er, dass sich die Fortschritte Chinas nur schwer quantifizieren ließen.

    Technologien zur Chipfertigung sind ein zentrales Ziel der US-Bemühungen, China am Erwerb hochmoderner KI-Chips zu hindern. Gleichzeitig konkurrieren die beiden größten Volkswirtschaften der Welt um die Entwicklung modernster KI-Modelle.

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    Die USA untersagen dem Zeiss-Anteilseigner ASML Holding, seine fortschrittlichsten Anlagen nach China zu liefern. Peking wiederum investiert enorme Summen in den heimischen Halbleitersektor, um technologische Selbstständigkeit zu erreichen.

    Zeiss ist der exklusive Lieferant der Optiken, die in den EUV-Anlagen von ASML zum Einsatz kommen. Das niederländische Unternehmen ist weltweit der einzige Hersteller solcher Anlagen. Die EUV-Technologie ist entscheidend für die Produktion der modernsten Chips, die unter anderem in den KI-Beschleunigern von Nvidia eingesetzt werden.

    Rohmunds Einschätzung bestätigt die jüngste Analyse der UBS. Analysten um Francois-Xavier Bouvignies hatten in dieser Woche geschrieben, dass China wahrscheinlich noch mindestens ein Jahrzehnt von der Entwicklung einer eigenen EUV-Technologie entfernt sei.

    China gehört zu den wichtigsten Absatzmärkten von ASML für die ältere Generation von Chipfertigungsanlagen, die auf DUV-Technologie (Deep Ultraviolet) basieren. Die USA verlangen zudem Exportgenehmigungen für mehrere der technisch anspruchsvolleren DUV-Anlagen des niederländischen Konzerns, die mit Immersionstechnologie arbeiten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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