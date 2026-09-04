Top-Manager: China liegt 15 Jahre in der Chipfertigung zurück

Technologien zur Chipfertigung sind ein zentrales Ziel der US-Bemühungen, China am Erwerb hochmoderner KI-Chips zu hindern. Gleichzeitig konkurrieren die beiden größten Volkswirtschaften der Welt um die Entwicklung modernster KI-Modelle.

Es sei eine "vernünftige Annahme", dass China 15 Jahre benötigen werde, um Anlagen für die EUV-Lithografie (Extreme Ultraviolet) zu entwickeln, sagte Frank Rohmund, der bei Zeiss die Halbleitersparte leitet, im Gespräch gegenüber Bloomberg TV am Mittwoch. Zugleich betonte er, dass sich die Fortschritte Chinas nur schwer quantifizieren ließen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



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Die USA untersagen dem Zeiss-Anteilseigner ASML Holding, seine fortschrittlichsten Anlagen nach China zu liefern. Peking wiederum investiert enorme Summen in den heimischen Halbleitersektor, um technologische Selbstständigkeit zu erreichen.

Zeiss ist der exklusive Lieferant der Optiken, die in den EUV-Anlagen von ASML zum Einsatz kommen. Das niederländische Unternehmen ist weltweit der einzige Hersteller solcher Anlagen. Die EUV-Technologie ist entscheidend für die Produktion der modernsten Chips, die unter anderem in den KI-Beschleunigern von Nvidia eingesetzt werden.

Rohmunds Einschätzung bestätigt die jüngste Analyse der UBS. Analysten um Francois-Xavier Bouvignies hatten in dieser Woche geschrieben, dass China wahrscheinlich noch mindestens ein Jahrzehnt von der Entwicklung einer eigenen EUV-Technologie entfernt sei.

China gehört zu den wichtigsten Absatzmärkten von ASML für die ältere Generation von Chipfertigungsanlagen, die auf DUV-Technologie (Deep Ultraviolet) basieren. Die USA verlangen zudem Exportgenehmigungen für mehrere der technisch anspruchsvolleren DUV-Anlagen des niederländischen Konzerns, die mit Immersionstechnologie arbeiten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,00 % und einem Kurs von 1.476EUR auf Tradegate (04. September 2026, 16:22 Uhr) gehandelt.

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