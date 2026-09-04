Aktien mit extremer Performance im DAX am 04.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Zalando (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Zalando’s Verbleib im DAX, der als positive Nachricht gilt und den vorherigen Kursrückgang wegen entsprechender Abstiegsängste relativiert. Ein Anleger stieg bei 22,75 Euro zunächst mit einer Teilposition ein und erwägt bei 19,80 Euro weitere Käufe. Zudem wird über mögliche Auswirkungen auf Shortseller sowie schwächere Entwicklungen bei Shein und Temu diskutiert.